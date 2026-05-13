中國神舟載人任務發布LOGO 小粉紅發現「地圖沒台灣」崩潰

中國神舟載人任務發布LOGO 小粉紅發現「地圖沒台灣」崩潰2026/05/13 00:23 即時新聞／綜合報導
CMSA11日對外正式發布「神舟二十三號載人飛行任務」的標識。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）
中國載人航天工程辦公室（CMSA）11日正式發布「神舟二十三號載人飛行任務」標識，曝光沒多久就有眼尖中國網友發現，背景的地球地圖輪廓中，竟然沒有台灣，這一細節被抓包後，馬上在中網引發軒然大波。
神舟二十三號是中國載人航天工程計畫繼續於今年實施、屬於中國空間站「天宮」的常態化載人往返任務之一，正式代號為SZ-23，擬由3名太空人執行，發射地點為酒泉航天發射場。
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本月11日，CMSA正式發布神舟二十三號的標識，LOGO設計包括天宮空間站、神舟飛船、長征二號F運載火箭及嫦娥奔月等元素。不過馬上有眼尖網友發現，LOGO背景的地球地圖輪廓中，疑似漏掉了台灣，原本台灣所在的位置僅見一片汪洋，紛紛截圖轉發砲轟。
旅義華僑作家李穎在其X平台「李老師不是你老師」分享了這件事，中國網友們紛紛說，「自己人先承認了這是？」、「乳化（辱華）了」、「行！你等著」、「台灣呢？」、「怎麼沒有台灣？什麼意思？」、「握草，面向社會大眾的東西竟然都沒正審了嗎？」、「這屬於實事求是了」、「你的意思是？我懂我不說」、「沒發現地圖少了點什麼嗎?」
5月11日，神州二十三号载人飞行任务标识发布。— 李老师不是你老师 （@whyyoutouzhele） May 12, 2026
结果有不少细心网友发现，标识下方的地图中竟然没有台湾。
网友们表示：“自己人先承认了这是”
“官方实事求是”
“晶哥别钓啦，大伙什么都不会说的” pic.twitter.com/VGsOiSGy5i
眼尖中國網友發現，背景的地球地圖輪廓中沒有台灣。（圖翻攝自X:李老師不是你老師）