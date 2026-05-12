緊張升高！伊朗再度重劃荷姆茲控制區 寬度擴大10倍

伊朗再度擴大荷姆茲海峽控制區。（路透）

路透12日報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍副司令阿克巴扎德（Mohammad Akbarzadeh）指出，伊朗已將荷姆茲海峽的範圍，擴大至一個「廣大的作業區域」。

他指出，該海峽不再被視為是圍繞一些島嶼的狹長區域，因為德黑蘭已大幅擴大其範圍與軍事意義。他說，「過去，荷姆茲海峽被定義為環繞荷姆茲、亨賈姆（Hengam）等島嶼的有限區域，但如今此觀點已經改變」。

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他指出，荷姆茲海峽現在被界定為東起賈斯克市（Jask），西至錫里島（Siri Island）的戰略區域，亦即一個「廣大的作業地區」。

這是美國與以色列2月28日襲擊伊朗以來，德黑蘭第2次宣布擴大荷姆茲海峽區域。本月4日，IRGC海軍公布的地圖顯示出，一塊沿著阿拉伯大公國阿曼灣海岸線延伸出的新控制區。

該控制區東起伊朗穆巴拉克山（Mount Mobarak）與阿聯的富吉拉（Fujairah）公國，西至伊朗格什姆島（Qeshm）與阿聯的歐姆古溫（Umm al Quwain）公國。

伊朗《法斯通訊社》（Fars News Agency）以及《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）指出，12日的宣布顯然進一步擴大該區域。報導說，該海峽寬度之前估計為20至30英里，如今擴大至200至300英里之間。

《塔斯尼姆通訊社》說，擴大後的區域呈現「完整的新月形」。

全球有五分之一的原油與液化天然氣供應通行該海峽運輸，荷姆茲海峽是波斯灣門戶，以及沙烏地阿拉伯、伊拉克與卡達等國的主要出口航道。

荷姆茲海峽。（路透）

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