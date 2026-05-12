普廷改口稱澤倫斯基「先生」 他笑：無人機治百病！

烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普廷。（歐新社、美聯社，本報合成）

烏俄戰爭爆發至今已持續4年多，俄軍在前線屢遭挫敗，俄羅斯總統普廷近日公開演說更罕見態度放軟，稱「戰爭即將結束」，引發外界熱議。軍事粉專「新‧二七部隊」特別翻出普廷4年前和4年後對烏克蘭總統澤倫斯基的稱呼對比，調侃「無人機治百病」，笑翻不少網友。

烏克蘭頑強抵禦俄軍侵略，憑藉無人載具屢見奇功，在陣線上抵禦無數波攻勢。面對國內經濟崩潰、兵力與士氣頹喪等壓力的普廷，本月9日在勝利日（Day of Victory）閱兵典禮上，罕見對烏克蘭戰爭發表了「溫和言論」，他宣稱戰爭即將結束，相較於過往強調必須達成「去軍事化」、「全面勝利」等目標的強硬態度，這次發言被視為其立場的重要轉變。

請繼續往下閱讀...

「新‧二七部隊」12日在臉書PO出影片，可以看到普廷2022年還一副氣勢凌人的嗆澤倫斯基等烏克蘭領導層是「一群吸毒的新納粹分子」，近日卻改口稱呼「澤倫斯基先生」，忍不住調侃「無人機治百病，普廷講起話來禮貌多了」。

網友看完笑翻，「明年就是敬愛的澤倫斯基閣下」、「有大支的槍在手上，流氓就會客氣講話了」、「沒事發動戰爭結果自己國家男丁都快滅了」、「再打一年，敬語會更長了」、「無人機=語言治療機」、「難怪藍白要擋」、「眼神不會騙人，他已經頹廢喪志了」、「手上有武器才是真理」、「難怪藍白要砍台灣無人機產業」、「實力與決心證明一切」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法