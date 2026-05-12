美中AI競爭升溫 紐時：中國智庫爭取Anthropic開放模型遭拒

Anthropic 網站頁面及該公司標誌。（美聯社檔案照）

美中人工智慧（AI）競爭持續升溫。根據紐約時報12日報導，中國一名智庫代表上月在新加坡與美國AI新創公司Anthropic人員接觸，希望該公司改變限制政策，讓中國能取得其最新AI模型「Mythos」，但遭到拒絕。

報導指出，這場交流發生於美國智庫「卡內基國際和平基金會」在新加坡舉辦的會議期間。雖然並非正式外交場合，但此類被稱為「第二軌道對話」的交流，通常被視為正式外交前的試探與溝通。

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知情人士透露，白宮國家安全會議（NSC）在得知相關接觸後高度關注，部分川普政府官員認為，北京正透過各種途徑，試圖取得美國目前最先進的AI技術。報導指出，愈來愈多美國國安官員將美中AI競爭，比擬為冷戰時期的核武軍備競賽。特別是在網路安全領域，先進AI模型被認為可能同時強化網路防禦與攻擊能力，對國家安全具有重大戰略意義。

Anthropic今年4月公布新模型「Mythos」，但並未全面對外開放。該公司表示，由於模型具備高度發掘軟體漏洞能力，可能引發重大資安風險，目前僅提供美國政府與部分合作機構使用。

Anthropic是首家將AI模型部署在美國政府機密網路的企業，並長期致力於防止技術落入中國手中。不過，該公司近月也因AI軍事用途問題，與美國國防部爆發法律衝突。儘管Anthropic與五角大廈關係緊張，但該公司對中國取得先進AI模型的限制立場依舊強硬。去年9月，Anthropic更進一步擴大限制範圍，將可能受中國控制的海外企業也納入禁用對象。

部分美國官員與產業人士認為，隨著OpenAI 推出ChatGPT 5.5，以及Anthropic發表Mythos，美國在AI技術上對中國的領先優勢，可能已從原本約半年擴大至9個月至1年。不過，也有官員認為，中國過去曾多次快速追趕技術差距，不宜低估其研發能力。

中國方面近年則積極推動AI自主化。中國AI公司DeepSeek去年曾以低成本模型引發關注，本月並表示其新模型可在中國科技企業華為晶片上運行。

報導指出，中美雙方如今都逐漸將AI企業與雲端基礎設施視為戰略資產。中國近期曾阻止Meta收購中國AI公司Manus的20億美元交易，也要求本土AI新創公司未經政府批准不得接受美國投資。

隨著美國總統川普本週即將赴北京與中國國家主席習近平會晤，AI晶片出口、模型管制及風險管理，預料都可能成為雙方討論焦點。

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