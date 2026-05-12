普廷罕見稱「烏俄戰爭即將結束」 CNN分析背後3大壓力！

俄羅斯總統普廷。（路透）

烏俄衝突爆發已持續超過4年，俄羅斯總統普廷近日宣稱「戰爭即將結束」，引發外界討論。《CNN》分析，普廷選在此時發表這種不尋常的言論，顯示其領導的政權正面臨「三大壓力」。

普廷本月9日在勝利日（Day of Victory）閱兵典禮上，罕見對烏克蘭戰爭發表了「溫和言論」，他宣稱戰爭即將結束，願意和歐洲領導人進行談判。《CNN》指出，這是普廷首度公開釋出，可能結束衝突的明確指標，相較於過往強調必須達成「去軍事化」、「全面勝利」等目標的強硬態度，這次發言被視為其立場的重要轉變。

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《CNN》分析，普廷此時說出這些話，顯示其正面臨「三大壓力」。首先是國內政治與民意反噬的壓力，雖然普廷長期維持強人形象，但近期民調顯示，俄羅斯國內「要求結束戰爭」的呼聲已成為主流，莫斯科高層內部也出現，質疑普廷政治生命已到頭的耳語，這種來自內部的不穩定感，迫使普丁必須在演說中拋出「衝突即將終結」的誘餌，以安撫日益不滿的權力核心與民間社會。

再來是國家資源與經濟乾涸的壓力，戰爭爆發已進入第5個年頭，長期以來面對外國制裁和龐大的軍費，俄羅斯經濟感受到劇烈痛楚，克里姆林宮也已經意識到國家資源並非無窮無盡，無法無限期支撐這場高強度的肉搏戰，今年閱兵式上重型裝備罕見缺席，與往年那種炫耀武力的壯觀場面形成鮮明對比，正是該國資源枯竭的象徵，

第三個則是兵力和士氣頹喪的壓力，俄國人力資源早已顯露疲態，如今普廷能夠招募入伍的窮困階層和囚徒已經殆盡，現在也更難說服中產階級和學生入伍。此外，俄軍士氣的崩潰顯而易見，面對當初輕視的對手本以為能橫掃戰局，可事實上卻是屢遭挫敗，戰事硬是拖了4年多仍陷僵局。相較之下，烏克蘭雖然同樣也有兵力短缺的狀況，但他們憑藉無人載具屢見奇功，在陣線上抵禦了俄軍的攻勢。普丁此次的和平暗示，或許標誌著其對戰爭成本與資源極限的重新評估。

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