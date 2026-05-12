為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    阿聯傳參戰祕密空襲伊朗 以色列鐵穹相助防報復

    2026/05/12 20:29 即時新聞／綜合報導
    以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（資料照，取自以色列國防部官網）

    以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（資料照，取自以色列國防部官網）

    美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）週二（12日）證實，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統已進駐阿拉伯聯合大公國，幫助防範伊朗空襲，這是以色列首度承認在阿聯部署兵力。另據《華爾街日報》引述知情人士報導，阿聯曾秘密派遣空軍對伊朗煉油廠進行報復性打擊。

    《美聯社》報導指出，哈克比週二在特拉維夫的一場論壇上公開透露，以色列已將「鐵穹」防空飛彈系統及其操作官兵送往阿聯，以提升其防空能力。

    在中東戰火中，阿聯是受伊朗襲擊最多的海灣國家，受襲頻率甚至高於以色列。伊朗不僅鎖定阿聯的能源工業區與港口，連民用設施也不放過，導致阿聯的旅遊、房地產及航空業受重創。

    另據《華爾街日報》引述知情人士消息，阿聯曾於4月初對伊朗拉凡島（Lavan Island）一處煉油廠發動空襲，使該廠產能停擺數月；並分析阿聯此舉，從受害者轉為戰爭的積極交戰方。但阿聯官方未承認該行動。

    目前伊朗仍掌控全球能源航道命脈荷姆茲海峽，且美伊談判陷入僵局。儘管雙方目前停火，但以色列「鐵穹」進駐阿聯，可能被德黑蘭當局視為挑釁，中東局勢再添變數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播