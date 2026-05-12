阿聯傳參戰祕密空襲伊朗 以色列鐵穹相助防報復

以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（資料照，取自以色列國防部官網）

美國駐以色列大使哈克比（Mike Huckabee）週二（12日）證實，以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統已進駐阿拉伯聯合大公國，幫助防範伊朗空襲，這是以色列首度承認在阿聯部署兵力。另據《華爾街日報》引述知情人士報導，阿聯曾秘密派遣空軍對伊朗煉油廠進行報復性打擊。

據《美聯社》報導指出，哈克比週二在特拉維夫的一場論壇上公開透露，以色列已將「鐵穹」防空飛彈系統及其操作官兵送往阿聯，以提升其防空能力。

請繼續往下閱讀...

在中東戰火中，阿聯是受伊朗襲擊最多的海灣國家，受襲頻率甚至高於以色列。伊朗不僅鎖定阿聯的能源工業區與港口，連民用設施也不放過，導致阿聯的旅遊、房地產及航空業受重創。

另據《華爾街日報》引述知情人士消息，阿聯曾於4月初對伊朗拉凡島（Lavan Island）一處煉油廠發動空襲，使該廠產能停擺數月；並分析阿聯此舉，從受害者轉為戰爭的積極交戰方。但阿聯官方未承認該行動。

目前伊朗仍掌控全球能源航道命脈荷姆茲海峽，且美伊談判陷入僵局。儘管雙方目前停火，但以色列「鐵穹」進駐阿聯，可能被德黑蘭當局視為挑釁，中東局勢再添變數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法