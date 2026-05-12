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    首頁 > 國際

    川習會前公布華裔女市長認當中國間諜 黃帝穎：川普在這事劃紅線

    2026/05/12 18:27 即時新聞／綜合報導
    加州阿凱迪亞市前市長王艾琳，遭控充當中國政府的非法代理人被起訴，據指王艾琳已認罪。（圖擷自網路）

    加州阿凱迪亞市前市長王艾琳，遭控充當中國政府的非法代理人被起訴，據指王艾琳已認罪。（圖擷自網路）

    美國司法部於美東時間11日發布聲明，曾擔任加州阿凱迪亞市（Arcadia）市長的王艾琳（Eileen Wang，音譯），遭控擔任中共在美非法代理人被起訴，本人已認罪並辭去市長。律師黃帝穎表示，美方在川習會前發布此消息，是明確在「反制中國擴張」劃下紅線。

    據美國司法部聲明，王艾琳與早在2024年12月19日，因非法充當中國政府代理人而被FBI逮捕的旅美華裔藝術家孫耀寧，接收並執行中共官員指示，透過經營、服務當地華裔社區的網站「美國新聞中心」（US News Center）發布親中言論。經了解，王艾琳和孫耀寧曾是未婚夫妻關係，去年10月孫耀寧已承認中國間諜身分，目前正在服刑。而原先否認指控的王艾琳，近期也同意認罪。

    對此，黃帝穎今天下午在臉書發表自己的看法，「美國總統川普明天將前往中國，川習會受到世界關注。但在川普出發前，美國聯邦政府司法部發出聲明，加州阿凱迪亞市長王艾琳被起訴擔任中國政府的非法代理人，被告已同意就這項聯邦重罪指控認罪並且辭職。川普政府司法部聲明中表示，美國對於非法外國政府代理人，最高可判處10年監禁。川習會前，川普政府司法部公布起訴中國代理人市長，川普政府明確對習近平在『反制中國擴張』及民主防衛上『劃下紅線』。」

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