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    疾呼川習會前批准4416億對台軍售 美參院大咖：叫中國別輕舉妄動！

    2026/05/12 17:54 即時新聞／綜合報導
    美國民主黨籍參議員沙欣。（彭博）

    美國民主黨籍參議員沙欣。（彭博）

    川習會本週登場，川普證實會和習近平討論對台軍售，有美媒昨（11日）披露，川普要討論的是一項價值140億美元的軍售案。隨後美國參議院外交委員會跨黨派議員聯名致函給川普，呼籲他在與習近平見面前批准，並依規正式通知國會這項對台軍售。美參院民主黨首席議員沙欣（Jeanne Shaheen）直言，川普如果能在訪中前宣布這項軍售，才能明確告訴中國美方一定會支持台灣！

    哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指稱，美方去年底剛批准110億美元軍售案，目前川普辦公桌上還有一份更龐大的140億美元（約新台幣4416億元）軍售計畫正待簽署。不過川普表態願與習近平討論該項計畫，這將使他成為首位與北京商討對台軍售內容的美國總統，直接違反1982年雷根政府訂下的「不曾在對台軍售前徵詢北京意見」之承諾，引來盟友擔憂，尤其是台灣政府。

    事實上，美參院外交委員會跨黨派參議員上週就聯名致函給川普，疾呼行政部門儘快正式通知國會，這項早在2025年1月獲國會事先批准的140億美元對台軍售。參議員們強調，台灣絕對不能成為川習會的談判籌碼，台灣安全攸關美國自身國家利益，在川普致力改善美中經貿環境的同時，也必須清楚告訴北京，美國對台灣的支持，絕對不容許討價還價。

    而美參院民主黨首席議員沙欣美東時間11日出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）座談會時就提到這封給川普的聯名信，她說：「這筆140億美元的對台軍售案，早在一月就已經批准，但國會到現在還沒收到正式通知要執行。而且說真的，這批軍售絕大多數都是美國自產的武器，經濟上我們也能受惠，不只是半導體產業。」

    一旁的共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）接話：「對我來說，這封聯名信就是『動作快一點』的意思。這筆軍售案早就已經敲定，現在只差正式執行而已。重點不是要不要做，而是什麼時候做，我覺得這件事要越快越好。」沙欣直言：「但我們從消息來源得知，總統好像不想在訪問中國之前宣布軍售案消息。但說真的，有什麼時機會比他去中國之前更適合宣布呢？這樣才能明確告訴中國，美國一定會支持台灣，中國最好別輕舉妄動！」

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