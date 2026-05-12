疾呼川習會前批准4416億對台軍售 美參院大咖：叫中國別輕舉妄動！

美國民主黨籍參議員沙欣。（彭博）

川習會本週登場，川普證實會和習近平討論對台軍售，有美媒昨（11日）披露，川普要討論的是一項價值140億美元的軍售案。隨後美國參議院外交委員會跨黨派議員聯名致函給川普，呼籲他在與習近平見面前批准，並依規正式通知國會這項對台軍售。美參院民主黨首席議員沙欣（Jeanne Shaheen）直言，川普如果能在訪中前宣布這項軍售，才能明確告訴中國美方一定會支持台灣！

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）指稱，美方去年底剛批准110億美元軍售案，目前川普辦公桌上還有一份更龐大的140億美元（約新台幣4416億元）軍售計畫正待簽署。不過川普表態願與習近平討論該項計畫，這將使他成為首位與北京商討對台軍售內容的美國總統，直接違反1982年雷根政府訂下的「不曾在對台軍售前徵詢北京意見」之承諾，引來盟友擔憂，尤其是台灣政府。

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事實上，美參院外交委員會跨黨派參議員上週就聯名致函給川普，疾呼行政部門儘快正式通知國會，這項早在2025年1月獲國會事先批准的140億美元對台軍售。參議員們強調，台灣絕對不能成為川習會的談判籌碼，台灣安全攸關美國自身國家利益，在川普致力改善美中經貿環境的同時，也必須清楚告訴北京，美國對台灣的支持，絕對不容許討價還價。

而美參院民主黨首席議員沙欣美東時間11日出席華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）座談會時就提到這封給川普的聯名信，她說：「這筆140億美元的對台軍售案，早在一月就已經批准，但國會到現在還沒收到正式通知要執行。而且說真的，這批軍售絕大多數都是美國自產的武器，經濟上我們也能受惠，不只是半導體產業。」

一旁的共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）接話：「對我來說，這封聯名信就是『動作快一點』的意思。這筆軍售案早就已經敲定，現在只差正式執行而已。重點不是要不要做，而是什麼時候做，我覺得這件事要越快越好。」沙欣直言：「但我們從消息來源得知，總統好像不想在訪問中國之前宣布軍售案消息。但說真的，有什麼時機會比他去中國之前更適合宣布呢？這樣才能明確告訴中國，美國一定會支持台灣，中國最好別輕舉妄動！」

SEN. SHAHEEN: What we are hearing from our sources is the President does not want to notice the arms sale to Taiwan before he goes to China. Well, what better time to notice it?



Because that sends a very strong message that China should keep its mitts off Taiwan. pic.twitter.com/46xd5n8x59 — Senate Foreign Relations Committee （@SFRCdems） May 11, 2026

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