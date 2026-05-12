貝森特訪日本協調對中政策 聚焦台海局勢

美國財長貝森特（左）下午拜會日首相高市早苗（右）。（路透）

美國財政部長貝森特今天下午拜會日本首相高市早苗，雙方就穩固的日美關係、日美投資計畫、重要礦物，以及美國川普總統訪問中國等議題交換意見。

川普預定13日訪中，並將與中國國家主席習近平舉行領袖峰會，貝森特將陪同出席。貝森特在訪中前先抵達日本，今天上午與日本財務相片山皋月、經濟產業相赤澤亮正舉行會談，下午拜會高市，兩人會談約20分鐘。

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彭博報導，貝森特在與高市會談就日本的經濟現況向媒體表示，日本經濟的基本面穩健且具韌性，而其強勁表現將反映在匯率上。

報導也指出，隨著即將到來的美國期中選舉，川普關注焦點集中在與中國的貿易談判，以及已進入第3個月的對伊朗戰爭。在此背景下，日方關注的重點之一，是美國是否會維持對台灣的一貫立場。

朝日電視報導，首相周邊人士指出，貝森特在前往中國之前先停留日本本身就具有意義，這次訪日除了匯率與經濟問題外，主要目的是就對中政策進行協調。

對於川普總統有意美中首腦會談中，討論對台灣的武器出口問題。日本副官房長官佐藤啟在今天例行記者會上表示，已掌握了美方的相關發言，對其內容，日本政府不便評論，但無論如何，維持台灣海峽的和平與穩定對整個國際社會而言都極為重要。日本一貫的立場是，期待台灣相關問題能以和平方式解決。

報導指出，日本政府內部，對於以大規模貿易等為交換條件，在台灣問題上對中國作出過度讓步一事抱持警戒，因此將向貝森特傳達日本相關立場。政府也希望直接探知美國將如何面對中國。

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