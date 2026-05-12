為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    百年沒現蹤珍稀動物？ 在人類面前啪啪超罕見影像曝光！

    2026/05/12 20:30 即時新聞／綜合報導
    崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

    崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

    泰國最大的國家公園「崗卡章國家公園」（Kaeng Krachan National Park），近日曝光罕見且珍貴的影像，一對體型壯碩的野生黑豹，被遊客目擊出現在園區道路上，不僅沒有躲避人車，還非常自在地嬉戲互動，甚至當著眾人面前交配，畫面曝光後引發保育界的關注。

    被國際列為最高等級保育動物、世界自然保育聯盟（IUCN）歸類為瀕危物種的黑豹，習慣棲息在茂密的森林中，善於隱藏，且主要在夜間活動，這使得人類在野外目擊到牠們的紀錄極其稀少，即便是全球唯一較穩定有黑豹活動的非洲地區，科學家在2019年拍到野生黑豹之前，有幾乎100年沒有正式的目擊影像紀錄。

    不過崗卡章國家公園昨天（11日）透過官方臉書粉專PO出照片，一對體型壯碩、毛髮黑亮的野生黑豹，在本月9日被遊客目擊出現在園區道路上「逛街嬉戲」，絲毫不避諱人類存在，還睜著大眼看向鏡頭，甚至當眾進行交配行為。

    崗卡章國家公園園長Mongkol Chaiphakdee表示，黑豹向來以生性多疑、警覺心強著稱，平時多隱匿於人跡罕至的密林深處，能在旅遊道路旁目睹其繁殖行為簡直是「難得一見的奇蹟」。這些目擊影像是該地作為世界自然遺產管理成功的實績，公園在觀光發展與生態保育間取得了絕佳平衡，野生動物對棲地環境展現極高信任度，連這些瀕危動物，都不再將人類活動視為威脅。

    園方分享這些珍貴影像的同時也呼籲遊客，進入園區森林時務必嚴格遵守減速行駛、不喧嘩等規範，以免干擾野生動物，共同維護這片珍稀動物的安全棲地。

    崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

    崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

    崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

    崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播