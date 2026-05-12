百年沒現蹤珍稀動物？ 在人類面前啪啪超罕見影像曝光！

崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

泰國最大的國家公園「崗卡章國家公園」（Kaeng Krachan National Park），近日曝光罕見且珍貴的影像，一對體型壯碩的野生黑豹，被遊客目擊出現在園區道路上，不僅沒有躲避人車，還非常自在地嬉戲互動，甚至當著眾人面前交配，畫面曝光後引發保育界的關注。

被國際列為最高等級保育動物、世界自然保育聯盟（IUCN）歸類為瀕危物種的黑豹，習慣棲息在茂密的森林中，善於隱藏，且主要在夜間活動，這使得人類在野外目擊到牠們的紀錄極其稀少，即便是全球唯一較穩定有黑豹活動的非洲地區，科學家在2019年拍到野生黑豹之前，有幾乎100年沒有正式的目擊影像紀錄。

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不過崗卡章國家公園昨天（11日）透過官方臉書粉專PO出照片，一對體型壯碩、毛髮黑亮的野生黑豹，在本月9日被遊客目擊出現在園區道路上「逛街嬉戲」，絲毫不避諱人類存在，還睜著大眼看向鏡頭，甚至當眾進行交配行為。

崗卡章國家公園園長Mongkol Chaiphakdee表示，黑豹向來以生性多疑、警覺心強著稱，平時多隱匿於人跡罕至的密林深處，能在旅遊道路旁目睹其繁殖行為簡直是「難得一見的奇蹟」。這些目擊影像是該地作為世界自然遺產管理成功的實績，公園在觀光發展與生態保育間取得了絕佳平衡，野生動物對棲地環境展現極高信任度，連這些瀕危動物，都不再將人類活動視為威脅。

園方分享這些珍貴影像的同時也呼籲遊客，進入園區森林時務必嚴格遵守減速行駛、不喧嘩等規範，以免干擾野生動物，共同維護這片珍稀動物的安全棲地。

崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

崗卡章國家公園出現野生黑豹逛大街。（圖翻攝自Kaeng Krachan National Park臉書粉專）

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