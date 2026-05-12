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    阿聯天然氣處理廠遭襲「全力復原」 2027年恢復滿載運轉

    2026/05/12 16:52 編譯謝宜哲／綜合報導
    阿拉伯聯合大公國阿布達比的哈布山天然氣廠，將於明年恢復滿載運轉。（擷自X@RLehbib）

    阿拉伯聯合大公國阿布達比的哈布山天然氣廠，將於明年恢復滿載運轉。（擷自X@RLehbib）

    位於阿拉伯聯合大公國阿布達比的哈布山（Habshan）天然氣廠，為該國最大天然氣處理廠之一。雖該廠區在中東戰火中遭襲，但其運營商今（12日）表示，該廠到明年將恢復滿載運轉。

    根據《法新社》報導，阿布達比國家石油天然氣公司12日指出，哈布山天然氣處理廠目前產能僅為60%，公司正努力在2026年底前恢復80%的產能，並計劃在2027年全面恢復產能。

    哈布山天然氣廠在中東戰火中多次遭到攻擊，至少3次因攔截砲彈後墜落的碎片引發火災。

    阿布達比國家石油天然氣公司也公布第一季度業績，稱其淨利為11億美元（約台幣346億元），較去年同期下降15%。

    該公司將業績下滑歸因於地區不確定性加劇和市場環境艱難。荷姆茲海峽因中東戰火爆發而遭封鎖後，世界能源產業面臨重大衝擊。

    荷姆茲海峽承載著全球約五分之一的石油和天然氣運輸，即使該海峽在第二季度重新開放，也預計會使該公司損失4億（約台幣126億元）至6億美元（約台幣189億元）。

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