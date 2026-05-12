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    日本去年度捕獲1.4萬頭熊 逾99％被撲殺

    2026/05/12 17:05 中央社
    日本環境省昨天公布的統計初值顯示，2025年度熊出沒的件數高達5萬776例，創2009年度開始統計以來新高；同年度捕獲數為1萬4720頭，其中有99%以上，也就是1萬4601隻熊被撲殺。示意圖。（歐新社資料照）

    日本環境省昨天公布的統計初值顯示，2025年度熊出沒的件數高達5萬776例，創2009年度開始統計以來新高；同年度捕獲數為1萬4720頭，其中有99%以上，也就是1萬4601隻熊被撲殺。示意圖。（歐新社資料照）

    日本環境省昨天公布的統計初值顯示，2025年度熊出沒的件數高達5萬776例，創2009年度開始統計以來新高；同年度捕獲數為1萬4720頭，為現行彙整方式2006年度實施以來新高。

    「讀賣新聞」與共同社報導，在這之前，熊出沒最多例的紀錄為2023年度的2萬4348件，但2025年4月1日到今年3月31日為止的2025年度，這個數字攀升到2023年度的2倍以上。

    從地區來看的話，2025年度熊出沒最多的地區，前6名分別為秋田縣1萬3592例、岩手縣9739例、宮城縣3559例、新潟縣3258例、青森縣3334例、山形縣3125例。

    另外，日本2025年度捕獲的熊隻數量遽增，為2024年度的近3倍。而被捕的1萬4720隻熊之中，有99%以上，也就是1萬4601隻熊被撲殺。

    上述統計不含未公布數據的北海道，以及沒有熊棲息的沖繩縣。

    環境省今年4月公布，2025年度有238人被熊攻擊而受害，其中有13人死亡，被害數與死亡數雙雙創下新高。

    今年4月1日開始的2026年度，岩手縣紫波町4月有一名女性被熊攻擊致死。

    環境省的相關業務負責人呼籲，「熊出沒案例較多的地區，希望民眾注意地方政府釋出的訊息」。

    岩手放送（IBC）報導，上述紫波町的事件之後，岩手縣近日出現縣內今年第2起民眾被熊攻擊致死案。

    岩手縣一名69歲女性長者本月6日跟家人說「要去採山菜」，離開家裡後就下落不明，7日被發現陳屍山區。

    警方表示，死者的死因為出血性休克，且遺體頭部與臉部出現像是被野獸抓傷的痕跡，因此研判這名女性很可能被熊攻擊致死。

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