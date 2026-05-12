近畿西北部亞洲黑熊主食改變 分析288個糞便樣本發現改吃「這個」

研究發現，棲息於近畿西北部里山的亞洲黑熊，其秋季主食並非過去普遍認知的橡子，而是種子周圍含有豐富水分果肉的「漿果類」；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

一項由兵庫縣立大學研究團隊導出的研究結果顯示，棲息於近畿西北部里山的亞洲黑熊，其秋季主食並非過去普遍認知的橡子，而是種子周圍含有豐富水分果肉的「漿果類」。該研究在今（12日）發表在國際學術期刊上，預期將有助於未來預測黑熊出沒的狀況。

《產經新聞》報導，日本國內過去針對亞洲黑熊食性的研究，多集中在北日本與東日本的「冷溫帶地區」，對於生息於暖溫帶地區的西日本黑熊，則長期缺乏系統性的食性研究資料。研究團隊自2021年4月至2024年12月期間，以兵庫縣豐岡市為中心，共收集並分析了288個黑熊糞便樣本。分析結果發現，即使是在橡子豐收的秋季，黑熊糞便中仍含有大量如大柄冬青及裏白木等水分充足的漿果類殘骸。

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研究進一步指出，在黑熊頻繁出沒於人類聚落的2024年，栗子成為了黑熊的主要食物來源。當年除了橡子與准教授類歉收，連作為替代食物的柿子等也出現普遍性的歉收，唯獨栗子產量未受影響，因此推論黑熊是為了尋找替代的栗子才出現在人類聚落附近。

若未來森林中的漿果類產量不足，黑熊極可能為了尋找柿子與栗子而進入人群裡。研究團隊的准教授藤木大介表示，此次研究證實部分地區的黑熊出沒並不全然受橡子豐歉影響，未來必須針對不同地域進行食性調查，精確掌握各地的黑熊餌食來源。

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