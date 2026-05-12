川普帶伊朗戰事壓力赴北京 美方涉台措辭變化受關注

川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。（路透資料照）

美國總統川普預計13日晚間抵達北京，並在14日與中國國家主席習近平進行雙邊會談。《路透》分析指出，川普此次赴中面臨伊朗戰事與關稅爭議的雙重壓力。與一年前強調以關稅壓制對手的姿態不同，川普目前正尋求維持貿易休戰與具體的外交成果，而峰會期間的涉台表述也成為外界觀察重點。

香港大學中國外交政策專家雷耶斯（Alejandro Reyes）向《路透》表示，川普目前的處境「比中國更需要這場會面」。他認為川普急需一項外交成果，證明其正致力於穩定全球局勢而非僅是破壞政治。

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《路透》分析提到，伊朗戰事已影響川普近期支持度。上個月民調顯示，逾60%美國民眾反對這場戰爭，這可能影響其談判位置。

此次峰會安排了包含天壇參訪與國宴等行程。官員指出，目前尚不清楚雙方是否會將去年10月達成的貿易休戰進一步延長，預期具備實質意義的經濟成果可能集中在波音（Boeing）飛機與農產品訂單。

北京強化經濟工具 伊朗議題成會談背景

報導指出，習近平近期已低調強化了對華府的經濟施壓工具，包括限制稀土出口，以此強調西方對關鍵製造材料的依賴。川普目前希望北京能運用對德黑蘭的影響力，協助美方結束伊朗衝突。

前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在台北的一場論壇指出，中方提供協助的同時可能要求回報，而台灣議題仍是北京高度關注的議題之一。

《路透》指出，中方正關注美方對台表述是否會出現微調。復旦大學教授吳心伯表示，中方希望川普明確表態不鼓勵分離主義議程。報導分析，美方措辭即便僅出現細微變化，都可能引發亞洲盟友對美國承諾的疑慮。

川普11日曾表示，他將在會中與習近平談及對台軍售以及黎智英案。此外，被中國關押逾10年的美國公民家屬，也正敦促川普尋求釋放相關人質。

此次赴中的企業代表團包含特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）與蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook），但規模較2017年縮小。華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）學者甘思德（Scott Kennedy）認為，此次峰會最可能的結果是達成一項「對中國較有利的表面休戰」。

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