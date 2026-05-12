澤倫斯基：普廷無意結束這場戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基。（路透社）

由美國斡旋的為期三天烏俄短暫停火協議於週一（11日）屆滿。烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯並無結束這場已持續四年多戰爭的意圖，正準備應對俄軍新一波攻擊。儘管此停火協議由美國總統川普促成，但雙方在停火期間皆指責對方違反協議，前線戰火從未真正平息。

據《路透》報導指出，俄烏兩國在美國總統川普的推動下，於5月9日至11日實施為期三天的停火。然而，雙方在協議期間均指責對方違反承諾，澤倫斯基在週一晚間的視訊演說中坦言，「前線並未安靜，戰鬥持續進行」，並強調烏克蘭必須為接下來的攻勢做好準備。

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普廷喊找德前總理和談

儘管川普曾表達希望延長停火，但自週日以來前線已顯露緊繃的對峙態勢。俄羅斯總統普廷先前雖宣稱衝突即將結束，並提議由親俄的德國前總理施洛德（Gerhard Schroeder）擔任新的安全安排談判夥伴，但此建議隨即遭到歐盟外長會議全盤否決。歐盟官員直指，施洛德長期為俄羅斯國營公司效力且與普廷關係密切，不適任任何調停角色。

在前線局勢方面，烏克蘭軍方總部指出，過去24小時內共記錄了180起戰鬥衝突，俄軍並針對邊境地區進行38次新一波襲擊。雖然莫斯科在停火期間暫時避免了大規模空襲，但仍沿著長達1200公里的戰線持續推進。扎波羅熱及赫爾松地區官員則通報，過去一天內至少有三名烏克蘭平民在俄軍炮火中喪生。

俄羅斯官方媒體則引述國防部數據反擊，指稱烏克蘭自停火開始以來已違規高達2萬3802次。俄方宣稱其部隊僅是對烏方的攻擊進行對等反擊，並指出其南部貝爾哥羅德地區遭烏方攻擊，造成一人死亡、三人受傷。

目前，俄烏雙方各執一詞且戰火未歇，美方推動的短期和平倡議已瀕臨破功，兩軍對峙態勢仍無緩解跡象。

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