美華盛頓大學宿舍 驚傳跨性別女學生遭砍死

美國華盛頓大學的學生宿舍，1名19歲跨性別女大生被砍死。事發宿舍示意圖。（圖擷自「@uofwhfs」X帳號）

美國華盛頓州西雅圖華盛頓大學的公寓式學生宿舍，10日晚間10時10分許傳出1名19歲跨性別女大生在洗衣間被砍死，涉案的非裔男子仍然在逃。

據a href="https://abcnews.com/US/transgender-university-washington-student-stabbed-death-laundry-room/story?id=132847597" target="_blank">《ABC》報導，華盛頓大學於10日晚間10時40分發出警報，指稱諾德海姆公寓（Nordheim Court Apartments）發生命案，若學生在這處宿舍內最好待在房間裡並鎖好門窗，直到11日凌晨1時許才解除警報。

請繼續往下閱讀...

警方指出，嫌疑人為身高介於5呎6吋至5呎8吋（約167.64至172.72公分）的黑人男性，年齡約為25歲至30歲之間，蓄鬍且為黑髮，作案時身穿襯衫、背心和藍色牛仔褲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法