疑印尼移民船馬來西亞海岸沉沒 14人失蹤

1艘載有37名據信來自印尼的無證移民的船隻在馬來西亞西海岸邦咯島附近海域沉沒。圖為馬來西亞海事執法局人員查看搜救行動中獲救的倖存者。（法新社）

1艘載有37名據信來自印尼的無證移民的船隻在馬來西亞西海岸邦咯島（Pangkor）附近海域沉沒。馬來西亞海事部門稱，目前仍有14人失踪。

根據《法新社》報導，馬來西亞霹靂州（Perak）海事執法局表示，1名當地漁民11日清晨發現倖存者漂浮在海面上，並向該機構報告了沉船事件。

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霹靂州海事執法局局長科托布（Mohamad Shukri Khotob）在11日晚間發布的一份聲明中指出，初步調查顯示船上共有37名移民，目前已有23人獲救，其餘人員的搜尋工作仍在進行中。

科托布指出，獲救人員被移交給警方作進一步調查。海事執法局已部署船隻、直升機和偵察機搜尋失蹤人員。

科托布補充，初步調查還發現這些移民9日從印尼基薩蘭（Kisaran）出發，目的地是馬來西亞的多個城市，包括檳城、登嘉樓、雪蘭莪和吉隆坡。

相對富裕的馬來西亞，是數百萬來自亞洲貧困地區移民的居住地，其中許多人沒有合法身份，他們在建築業和農業等行業工作。

人口販運集團協助的偷渡活動往往十分危險，導致船隻傾覆。近期最嚴重的事件之一，2025年11月1艘船於靠近泰國與馬來西亞海岸附近翻覆，造成36名移民死亡。

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