中國桌球奪冠激動「跳上球桌」高調慶祝挨轟！前輩嚇壞：完了不能站

中國隊擊敗日本後，21歲球員林詩棟跳上球桌展示衣服上的中國國旗。（路透）

世界桌球團體錦標賽於5月10日落幕，中國男子桌球隊擊敗日本隊奪冠，創下12連霸壯舉。然而，21歲新星林詩棟在決賽中擔任關鍵點位，並在確定擊敗對手戶上隼輔後跳上球桌高調慶祝，引發爭議。

中國男桌首點派出梁靖崑力克日本名將張本智和，隨後王楚欽直落三擊敗松島輝空搶下聽牌優勢。第三點由林詩棟出戰，順利以3:1擊敗對手，幫助中國隊以總比分3:0完成12連霸壯舉。

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然而，林詩棟在確定奪冠後先是回頭擁抱隊友，隨後疑因興奮過度，竟直接跳上球桌、高舉雙手，整個人呈現大字型慶祝，同時揪起衣服上的五星旗向世界展示。中國退役名將陳玘在轉播時見狀立刻驚呼：「完了完了！不能站球檯！」陳玘指出，此舉不僅可能違反大會紀錄，更損及運動員應有的品格與職業素養。

林詩棟腳踩球桌的畫面不僅透過直播傳向全球，世界桌球職業大聯盟（WTT）官方更將片段剪輯分享，引發大批網友留言怒轟：「站上去真難看，怎麼不站到他家神明桌上」、「中國實在有夠沒水準」、「贏了比賽有什麼用，完全是個沒素質的國家」、「贏得這場比賽絕對值得慶祝，但站在桌上完全不合適。」、「又是中國人」、「不拔掉冠軍嗎？一點都不尊重球桌，畢竟他是讓你名揚天下的場子啊，等於是踐踏自己的專業啊」。

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