要求美軍撤出還要賠款！ 伊朗嗆川普：不接受提議就由美納稅人買單

伊朗國會議長暨首席談判代表卡利巴夫公開要求美方接受伊朗提出的最新和平提議。他警告，若美方持續採取拖延策略，相關經濟代價將由美國納稅人承擔。（美聯社資料照）

伊朗首席談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）11日表態，要求美國必須接受伊朗提出的最新「14點提議」，否則美國納稅人將為此付出代價，這項提議已透過調解國巴基斯坦轉交美方，但隨即遭到美國總統川普強烈回絕。

伊朗拋14點羞辱性條件 要求美軍撤離並賠款

根據《國會山莊報》（The Hill）報導卡利巴夫在社群平台X撰文指出，美方除了接受伊朗人民在提議中列出的權利外，「別無選擇」。這份「14點提議」內容極為強硬，包含要求在30天內結束戰爭、美國武裝力量撤出伊朗、解除對伊朗資產的制裁並支付戰爭賠償。此外，提議中還要求美方停止在黎巴嫩的軍事行動，並建立一套管理荷姆茲海峽的新方法。

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卡利巴夫警告，美方拖延的時間越長，美國納稅人所付出的代價就越高。目前外界解讀，伊朗試圖將海事通行的經濟成本，轉化為對川普政府的國內政治壓力。

針對伊朗提出的條件，美國總統川普在個人社群平台「Truth Social」以全大寫文字回擊，直指伊朗代表的回應「完全不可接受」（TOTALLY UNACCEPTABLE）。川普強調，伊朗必須永久拆除其核濃縮計畫。此前，德黑蘭曾提議稀釋部分高濃縮鈾，並將剩餘物交由第三方國家處理，但並未獲得川普認可。

報導提到，由於美伊雙方在核濃縮限制與荷姆茲海峽通行權上存在明顯分歧，目前談判仍停留在互相回絕提議的階段。美方目前仍持續要求德黑蘭建立全新的談判框架，相關區域的對峙現況目前仍在持續。

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