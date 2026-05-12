美退役將領示警川習會：台灣恐成談判籌碼 華府緊盯涉台表述

美國總統川普即將訪問中國，與中國國家主席習近平舉行會談。（法新社檔案照）

美國總統川普預計與中國國家主席習近平舉行峰會。美聯社分析指出，川普近期對台灣議題的表述，再度引發華府、台北與北京對川習會涉台內容的關注。儘管國務卿魯比歐重申美方政策未變，但川普過去曾談及台灣半導體業務、國防支出與對台軍售議題，相關說法仍持續受到觀察。

退役美國海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）向美聯社表示，他擔心台灣可能成為會談中的「談判項目（on the menu）」。他指出，川普傾向以交易方式處理外交議題，這也是部分戰略圈人士持續關注峰會涉台表述的原因之一。

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美聯社報導指出，川普在第二任期首年授權價值110億美元（約新台幣3500億元）的對台軍售案，規模高於前任政府，目前尚未啟動交付。川普今年2月也曾提及曾與習近平討論軍售議題。美聯社指出，相關發言已使部分華府人士持續觀察，美方是否可能在峰會期間調整對台表述。

國務卿魯比歐近日則重申，美國對台政策並未改變。他在羅馬受訪時表示，美方不希望看到情勢出現任何被迫的變動。魯比歐指出，台灣議題可能在峰會期間被提及，但並非此次行程的核心焦點。白宮官員也向美聯社表示，川普核定的對台軍售金額目前仍維持高點。

立院核定軍購預算 白宮官員表達遺憾

在行政部門推動下，台灣立法院上週核定約新台幣8000億元的軍事採購預算，低於賴清德總統原先提出的約1.2兆元規模。一名不具名的白宮高級官員隨後向美聯社表示，對於台灣立法院未能全額支應國防提案感到「遺憾」。

台大政治系教授南樂（Lev Nachman）向美聯社指出，美方在先進半導體供應鏈上仍高度依賴台灣，這也是華府持續關注台海現狀的原因之一。前國務院官員康根（Edgard Kagan）則表示，川普熟悉以談判方式處理外交議題，但未必會因此改變美國在台灣議題上的實質利益。

布魯金斯學會（Brookings Institution）分析師金沛雅（Patricia Kim）則向美聯社表示，即便政策未正式變更，若出現不夠精確的公開表述，仍可能釋出錯誤訊號。南樂認為，若台灣議題未被公開提及，或僅低調帶過，將是此次川習會後值得觀察的訊號之一。

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