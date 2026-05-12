川普訪中 去哪兒住哪兒受關注

美國白宮公布，美國總統川普將於13日抵達北京，進行為期3天的訪問。外媒報導，距美國駐中國大使館10分鐘步行時間的兩家飯店已不接受預訂，因此盛傳為川普訪問期間可能下榻之處。（彭博）

美國白宮公布，美國總統川普將於13日抵達北京，進行為期3天的訪問。外媒報導，距美國駐中國大使館10分鐘步行時間的兩家飯店已不接受預訂，因此盛傳為川普訪問期間可能下榻之處。

新加坡聯合早報11日引述中國旅遊預訂平台消息報導，12至15日，北京亮馬橋四季酒店、燕莎中心凱賓斯基飯店都已沒有房源，不再接受外部預訂，因此盛傳為川普可能下榻的酒店。

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其中的四季酒店，綜合酒店官網及網上資訊，位於朝陽區的四季酒店「俯瞰著滿布於各國使館和國際總部建築群」，共設有247間客房與66間套房，配備室內游泳池、24小時健身中心以及奢華水療中心（Spa）。

報導表示，距離這兩家酒店步行只需10分鐘的美國駐北京大使館自上個週末開始就加強戒備，不允許車輛在使館外停留。

據白宮公布，川普訪中期間，除了參加美中雙方系列高層會晤，並將於14日下午在中國國家主席習近平陪同下，參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇。

報導稱，11日的天壇公園內，遊客打卡、拍照一切如常；另據天壇公園通告，13至14日天壇公園暫停開放。

報導表示，從現場一些細節可以判斷，高級別的安保措施正在緊鑼密鼓安排中。天壇公園內著名景點祈年殿、皇穹宇附近，掛著京A…JW車牌的黑色轎車和商務車從拍照的人群中緩緩穿行而過。北京車牌後綴為JW的車輛通常為國家警衛用車，用於保障重要領導人的安全和出行。

此外，報導描述，園內各景點周邊多了不少身穿黑色或白色T恤、身材精壯的年輕人；身穿制服的執勤保安人員也比平日多了不少。在圜丘景點入口處，一名黑衣人向值班保安出示證件，稱自己是「武警的」，要求保安讓他進去查看地形。

南京大學國際關係學院院長朱鋒告訴新加坡聯合早報，天壇是中國古代舉行祭祀儀式的地方，而川普宗教意識很強，這個行程「很大程度上反映了特朗普（川普）的口味」。

報導並且提到，川普於2017年11月第一任期訪中時，曾下榻建國門附近的北京瑞吉酒店，而克林頓、小布希和歐巴馬等多位美國總統訪問中國時也都曾住過這家酒店。

不過，瑞吉酒店在川普本週訪問期間仍接受一般民眾預訂，因此預計不會參與接待工作。

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