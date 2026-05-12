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    350萬頁艾普斯坦文件 美國紐約展出

    2026/05/12 11:00 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國組織「第一事實研究所」近日在紐約開設臨時展覽，展出淫魔富豪艾普斯坦相關文件。（法新社）

    美國組織「第一事實研究所」近日在紐約開設臨時展覽，展出淫魔富豪艾普斯坦相關文件。（法新社）

    美國倡導透明度的組織「第一事實研究所」（Institute of Primary Facts）近日在紐約開設臨時展覽，展出內容為列印出來的美國司法部公布的淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，總共約350萬頁。

    根據《法新社》報導，此展覽名為「川普與艾普斯坦紀念閱覽室」，將持續至21日。展覽將依據「艾普斯坦檔案透明法」釋出的所有文件裝訂成3437冊，並依序排列在書架上。

    由於司法部在文件中未能對部分受害者的姓名進行編輯，公眾目前無法查閱這些文件。展覽對部分專業人士，如記者與律師提供例外閱覽。

    該計劃發起人之一加勒特（David Garrett）說「我們是支持民主的組織，目標是利用此展覽來教育公眾，幫助人們了解美國的腐敗問題以及民主面臨的危險。」

    加勒特指出，他認為公眾對川普政府處理文件洩露的方式「必須發出真正的抗議」，許多人指責司法官員掩蓋川普與艾普斯坦的關係。

    川普與艾普斯坦在2004年因一樁房產交易而決裂之前，曾是幾十年的朋友，此後川普公開譴責艾普斯坦。川普多次出現在艾普斯坦檔案中，但他堅稱自己沒有任何不當行為。

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