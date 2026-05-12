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    美專家推演台灣政局變化：若國民黨重返執政 美國亞洲布局恐生變

    2026/05/12 10:24 編譯陳成良／綜合報導
    國民黨大型造勢活動資料照。美國戰略評論家艾爾曼在專欄中，以台灣未來政局變化為例，推演美國可能面對的亞洲戰略調整情境。（資料照）

    國民黨大型造勢活動資料照。美國戰略評論家艾爾曼在專欄中，以台灣未來政局變化為例，推演美國可能面對的亞洲戰略調整情境。（資料照）

    美國戰略評論家艾爾曼（Harlan Ullman）11日在《國會山莊報》（The Hill）撰文，推演台灣未來政局變化對美國亞洲布局的影響。艾爾曼曾提出知名的「震懾」（Shock and Awe）作戰理論，他在文中提出一項假設：若國民黨未來重返執政並與中國進一步整合，美方現有戰略可能需要調整。

    艾爾曼在文章中指出，華府必須提前準備各種可能情境。他在文中設定了一項推演，假設國民黨在未來某個階段重返執政，並同意與中國進行某種形式的整合。艾爾曼認為，美方目前的亞洲布局很大程度建立在台海現狀之上，若發生政局轉向，美國的戰略方向可能出現改變。

    文中分析，若兩岸走向更緊密整合，美國鷹派人士可能認為，中國將更激進地利用經濟與軍事力量取代美國的全球領導地位。這將導致美方認為需要更強大的軍事力量，但艾爾曼也直言，美國的亞洲盟友是否會同意此種趨勢，目前仍存在不確定性。

    艾爾曼也在文中推演烏克蘭與伊朗衝突可能的停火模式，認為兩者最終可能走向類似韓戰的安排。他分析，在川普執政下，若採取「美國優先」政策，白宮可能會要求歐洲盟友必須承擔更多防務責任。

    在伊朗議題上，艾爾曼認為川普可能與德黑蘭高層進行直接接觸，以緩解國內經濟壓力。他認為這類協議可能在不完全解決爭議的前提下停止武裝衝突，但也會留下許多後續變數。

    呼籲提早準備預案 強調防範未預期風險

    艾爾曼認為，華府必須提前準備各種可能情境，以防範未預期的戰略風險。他指出，最糟糕的情況是未能預見事件的發生，無論是烏克蘭、伊朗或台灣，現有的衝突模式若發生轉變，美方必須具備對應計畫。

    艾爾曼目前擔任大西洋理事會（Atlantic Council）資深顧問。他在文末指出，雖然此類分析並不完美，但華府必須正視各種可能的戰略演變。

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