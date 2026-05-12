車禍撞出國安危機！中男租豪宅藏滿軍火 泰國軍警皆涉案

芭達雅警方在31歲孫姓中國男子租屋處查獲大量軍用武器。（擷取自泰國人民黨前國會議員參選人มนัสวิน จันทร์เจริญ/臉書）

泰國渡假勝地芭達雅（Pattaya）驚傳重大的國家安全威脅！警方因一起車禍意外，意外查獲一名31歲中國籍男子孫明晨（Mingchen Sun，音譯）竟在租屋處藏匿大量軍用級武器，火力之強大震驚泰國高層。隨著調查深入，案情更牽扯出泰國海軍軍官、士兵及警察集體盜賣軍火的醜聞。

綜合泰媒報導，泰國警方近日在芭達雅附近的梭桃邑（Sattahip）偵破一起驚人的軍火案。31歲中國籍男子孫明晨因車輛翻覆遭拘留，警方在其車內搜出手槍後，進而搜索其位於會艾（Huay Yai）的豪宅租住處。令警方震驚的是，屋內竟宛如軍方軍械庫，搜出2把M16步槍、上千發子彈、近5公斤C4塑膠炸藥、俄羅斯地雷，以及多枚手榴彈、防彈背心、防毒面具。孫男雖辯稱因憂鬱症想購買武器「自殺」，但警方對此說法高度懷疑。

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這起案件引發泰國皇家警察總長高度關注，深入調查後發現，這批非法軍火竟源自泰國軍警內部。目前已有5名泰國公民與官員涉案，包括兩名海軍軍官及一名士兵，涉嫌從軍事倉庫盜取武器賣給孫男。此外，案外案更查出一把涉案手槍竟屬於一名泰國警察，經過多手警界轉賣，最後由孫男的前妻牽線成交。

關於孫男的身分也引發討論，警方澄清他並未取得泰國國籍，而是持有中國及柬埔寨護照，並透過與泰國籍前妻結婚取得「非泰籍長期居民身分證」（粉紅卡）。警方正深入清查孫男囤積這批戰爭等級武器的真實目的，以及是否涉及恐怖攻擊計畫。

涉案中國男子孫明晨。（擷取自泰國人民黨前國會議員參選人มนัสวิน จันทร์เจริญ/臉書）

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