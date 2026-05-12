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    首頁 > 國際

    擬出兵？英法主辦荷姆茲防長會議 南韓表態參加

    2026/05/12 11:21 即時新聞／綜合報導
    英國、法國近日均向中東派遣軍艦，法國出動核動力航空母艦戴高樂號（見圖）前往該地區，英國則派遣驅逐艦龍號。（法新社資料照）

    英國、法國近日均向中東派遣軍艦，法國出動核動力航空母艦戴高樂號（見圖）前往該地區，英國則派遣驅逐艦龍號。（法新社資料照）

    英國和法國近日將共同主辦多國國防部長會議，討論恢復荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）貿易流通的軍事計畫。南韓國防部12日證實，將參加多國國防部長視訊會議，推動荷姆茲海峽恢復通行。

    英國和法國近日已向中東派遣軍艦。法國出動核動力航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle）前往該地區，英國則表示將派遣驅逐艦龍號（HMS Dragon）。德黑蘭已警告倫敦和巴黎不要對該地區派遣軍艦。

    韓聯社報導，南韓國防部12日指出，國防部政策規劃官禹慶錫（音譯）將參加多國國防部長視訊會議。

    國防部相關人士表示，參與本次會議目的是積極加入國際社會推動荷姆茲海峽恢復通行的討論，了解相關局勢和動向，南韓方面將為此與相關國家保持緊密溝通。

    英、法12日將共同主辦多國國防部長會議，討論恢復荷姆茲海峽貿易流通的軍事計畫。英國國防部透露，首場多國任務國防部長會議將有超過40國參與。

    與此同時，南韓將持續參與英、法主導的涉荷姆茲海峽國際會議，會議同樣將於12日以視訊方式舉召開。

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