烏克蘭前幕僚長涉重大腐敗調查 總統辦公室壓力提升

烏克蘭當局11日將總統澤倫斯基的前幕僚長葉爾馬克列為重大腐敗調查的嫌疑人。（法新社）

烏克蘭當局11日將總統澤倫斯基的前幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）列為重大腐敗調查的嫌疑人，此舉很可能在與俄羅斯的敏感時期給烏克蘭總統辦公室帶來更大壓力。

根據《路透》報導，烏克蘭反腐敗機構11日在聲明中表示，葉爾馬克涉嫌參與1個犯罪團夥，該團夥透過在首都基輔郊外的1處高檔住宅區洗錢約1050萬美元（約台幣3億元）。

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根據烏克蘭法律，這些機構沒有公布葉爾馬克的姓名，但當地媒體已廣泛報導了他的身分。葉爾馬克在接受烏克蘭自由電台採訪時否認在該住宅區擁有房產，但未做進一步評論。

此案是烏克蘭去年11月首次曝光的高層貪腐調查的一部分，當時澤倫斯基的1位前商業夥伴被指控在國家原子能機構運作1項1億美元（約台幣31億元）的回扣計劃。相關調查引發公眾憤怒，並導致葉爾馬克辭職。

葉爾馬克辭職之際，正值烏克蘭政府進行大規模改組，旨在重建民眾對總統辦公室的信任。總統辦公室一直受到權力集中指控的困擾。

葉爾馬克被廣泛認為是烏克蘭僅次於澤倫斯基的第二號人物，雖然他並非民選官員，但在烏克蘭政壇擁有巨大影響力。

葉爾馬克經常陪同澤倫斯基出席公開活動，且曾擔任烏克蘭和俄羅斯和平談判中的首席談判代表。

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