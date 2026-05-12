美國為何與伊朗開戰？ 逾6成美國人認為川普沒說清楚

《路透》最新民調，顯示有三分之二的美國人認為川普沒有清楚地解釋美國為何與伊朗開戰，同時民眾也對油價飆升感到擔憂。（美聯社）

美國與伊朗之間的停火協議陷入僵局，《路透》與民調機構益普索（Ipsos）進行最新民調，顯示有三分之二的美國人認為川普沒有清楚地解釋美國為何與伊朗開戰，同時民眾也對油價飆升感到擔憂。

根據《路透》報導，此項調查從5月8日至11日進行，訪問了1254名美國成年人，顯示有66％的受訪者認為川普並未明確解釋美國為何要以軍事行動介入伊朗，而這66％的受訪者，包含受訪者中所有民主黨人與三分之一的共和黨人。

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此外，有63％的美國人表示近期汽油價格上漲對他們家庭的個人財務狀況造成影響，高於3月17日至19日民調的55%。約有75％的民眾認為川普政府對油價飆升有一定責任，被問到哪個政黨要擔負更多責任時，65%的受訪者認為共和黨應該為此負責，而只有27%的受訪者認為民主黨應該負責。另外有8成的美國民眾認為，油價可能將進一步上漲。

至於川普的支持率，約有36％美國人認可川普的執政表現，比起4月下旬創下第二任期支持率新低的34%的支持率，此次民調上升了2個百分點，不過川普的支持率仍低於戰爭爆發前的40％。

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