南韓機器人僧侶惹議 矢板明夫憂「分寸」：AI可能主導世界

南韓首爾曹溪寺近日為1具身披袈裟的人形機器人舉行受戒儀式，並賜予法名「迦悲」。（法新社）

南韓首爾曹溪寺近日為1具身披袈裟的人形機器人舉行受戒儀式，並賜予法名「迦悲」（Gabi），希望藉此提升民眾對佛教的參與及關注程度，並讓年輕世代對佛教產生共鳴。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，機器人和尚雖能夠更流利地背誦佛經、講解佛法，卻也讓他憂心，人類是否會逐漸失去真實感；他並強調，未來如何拿捏AI運用的分寸，值得社會深思。

矢板明夫11日在臉書發布貼文稱，南韓佛教界近年很有危機感，年輕人越來越少進寺廟，出家人也在減少。所以他們開始大量使用AI、社群媒體和機器人，希望讓年輕世代重新接觸佛教，機器人和尚就是上述思維的產物。

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矢板明夫直言，看到這則新聞時心情有些複雜。他分析，AI進步的速度太快了，未來也許包含老師、心理醫師、主持人，甚至是政治評論員，都可能慢慢被AI取代。機器人背誦佛經、講解佛法，可能比很多真人更流利、更有說服力，而且「永遠不會累」。

矢板明夫質疑，但是當這樣的科技產物開始進入人的內心與信仰世界時，「我們會不會慢慢感覺活得越來越不真實？」

他強調，人和人之間最珍貴的東西，本應該是最真實的人生經驗、痛苦、感情與溫度。「如果有一天，連安慰我們、影響我們思想的，都變成了機器，那最後主導這個世界的，會不會也是機器？」

文末矢板明夫表示，科技一定會進步，人類也不可能回到沒有AI的時代。但未來到底應該如何把握「運用分寸」，是一個值得大家認真思考的問題。

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