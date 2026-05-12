川普稱認真考慮納入美國第51州 委國代理總統：絕不可能

近日川普在接受媒體訪問時又稱，正「認真考慮」讓委內瑞拉成為美國第51州。（美聯社）

美國總統川普過去曾揚言要控制其他主權地區，包含加拿大、格陵蘭、委內瑞拉都曾被點名過，近日川普在接受媒體訪問時又稱，正「認真考慮」讓委內瑞拉成為美國第51州。對此委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）則堅稱委內瑞拉無意成為美國的一個州。

據外媒報導，川普過去曾多次威脅要吞併或以軍事力量控制其他主權地區，今年3月時他也曾在自家社群平台真實社群（Truth Social）上暗示，委內瑞拉可能會成為美國的一個州。

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近日川普在接受「福斯新聞」電話訪問時又重提此事，並直言委國約40兆美元的石油價值是促使他考慮這項方案的原因，川普還稱他在委內瑞拉民眾中很受歡迎。

報導提到，若要讓委內瑞拉成為美國的一個州，需要獲得美國國會的批准以及委內瑞拉的同意。

對此委國代理總統羅德里格斯則表示這絕不可能發生，強調「我們從未考慮過這種做法，因為我們委內瑞拉人民最珍視的就是我們的獨立進程」、「我們將繼續捍衛我們的領土完整、主權、獨立和歷史」、「委內瑞拉不是殖民地，而是一個自由國家」。

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