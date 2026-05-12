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    首頁 > 國際

    癱瘓煉油廠！華爾街日報：阿聯曾秘密攻擊伊朗

    2026/05/12 06:49 即時新聞／綜合報導
    華爾街日報報導，中東戰爭期間，阿拉伯聯合大公國曾對伊朗境內目標發起秘密軍事打擊。圖為阿聯空軍F-16戰機。（法新社資料照）

    華爾街日報報導，中東戰爭期間，阿拉伯聯合大公國曾對伊朗境內目標發起秘密軍事打擊。圖為阿聯空軍F-16戰機。（法新社資料照）

    華爾街日報（Wall ​Street Journal）11日引述消息人士說法報導，中東戰爭期間，阿拉伯聯合大公國曾對伊朗境內目標發起秘密軍事打擊，包括於上月初對伊朗拉凡島（Lavan Island）的一座煉油廠實施空襲。

    上月8日，就在美國與伊朗的停火生效數小時後，伊朗國營電視台報導，伊朗位在拉凡島的石油設施遭遇空襲，伊朗隨後對科威特及阿拉伯聯合大公國發動飛彈與無人機攻擊。

    華爾街日報報導，上述攻擊發生在美國總統川普宣布停火前後，阿布達比尚未公開證實此事。攻擊導致伊朗煉油廠陷入火海，產能幾乎全面癱瘓。

    伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）當時引述伊朗國家石油煉製和分銷公司的說法指出，拉凡島煉油設施於上午10時（格林威治標準時間6時30分）遭遇「卑劣攻擊」。作為回應，德黑蘭向阿聯和科威特發射了大量飛彈和無人機。

    當天，阿聯國防部僅在社群媒體平台X發布如下聲明，「阿聯防空部隊正在應對來自伊朗的飛彈及無人機。」

    1名消息人士告訴華爾街日報，華府並未對阿聯的空襲感到擔憂，因為停火協議尚未正式生效。消息人士透露，白宮私底下相當歡迎阿聯參與打擊伊朗，同時歡迎任何其他波斯灣國家加入戰鬥。

    美國2月底聯手以色列向伊朗發起軍事行動後，戰火也牽連中東地區多個國家。

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