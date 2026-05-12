Google報告：AI駭客攻擊升級為工業規模 中俄朝利用漏洞擴張威脅

AI公司Anthropic拒絕發布其最新模型之一「Mythos」，擔心若落入不法之徒手中，將對政府、金融機構乃至全世界構成威脅。（彭博檔案照）

Google的一份報告指出，短短3個月內，人工智慧（AI）驅動的駭客攻擊，已從新興問題演變成工業規模的威脅。

Google威脅情報小組（Threat Intelligence Group）的這項發現，加劇了全球日益激烈的討論，即最新的AI模型不僅精通寫程式，更成為利用各種軟體系統漏洞的強大工具。

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英國「衛報」11日報導，報告發現，犯罪集團以及來自中國、北韓與俄羅斯等與國家有關的行為者，似乎正廣泛使用包括Gemini、Claude與OpenAI等商業模型，以改良並擴大攻擊規模。

該小組首席分析師霍奎斯特（John Hultquist）指出，威脅行為者正利用AI提升攻擊的速度、規模與複雜度，「這讓他們能測試其行動、持續對付目標、打造更好的惡意軟體，並進行許多其他改良。」

上個月，AI公司Anthropic拒絕發布其最新模型之一「Mythos」，因為該公司斷言其具備極其強大的能力，若落入不法之徒手中，將對政府、金融機構乃至全世界構成威脅。

具體而言，Anthropic表示，Mythos在「每一個主要作業系統和每一個主要網頁瀏覽器」中，都發現了零日漏洞（zero-day vulnerabilities），意指開發者先前未知的產品缺陷。

該公司表示，這些發現有必要在「整個產業界採取大規模的協調防禦行動」。

然而，Google的報告發現，一個犯罪集團最近正準備利用一個零日漏洞，發動「大規模利用」行動，且該集團似乎使用的是另一個並非Mythos的AI大型語言模型（LLM）。

報告還發現，有團體正在「試驗」OpenClaw。這款AI工具在今年2月爆紅，它讓使用者能將生活中的大部分事務，交給一個沒有防護欄的AI代理人，且該工具有大量刪除電子郵件收件匣的傾向。

倫敦大學學院（UCL）安全工程學教授默多克（Steven Murdoch）表示，AI工具不僅能幫助駭客，也能協助網路安全的防禦方。「這就是我沒有驚慌的原因。整體而言，我們已經來到一個階段，過去發現錯誤的老方法已經消失，現在都將由LLM協助。要讓這些後果完全顯現出來，還需要一段時間。」

然而，如果AI正在協助野心勃勃的駭客達成其生產力目標，外界仍懷疑它是否能提振更廣泛的經濟。

獨立AI研究機構「愛達勒芙蕾絲研究所」（ALI）警告，不要想當然爾地認為，AI能為公共部門帶來數十億英鎊的生產力提升。英國政府估計，公共部門投資數位工具與AI，將帶來450億英鎊的節省與生產力效益。

ALI在11日發布的報告中指出，大多數關於AI提升生產力的研究，都著眼於節省時間或降低成本，但並未檢視更好的服務或改善勞工福祉等成果。

此類研究的其他問題還包括：對工作場所AI相關效率的預測，是否能在現實世界中實現；總體數據掩蓋了在不同任務中使用AI的差異結果；以及未能考量對公共部門就業與服務交付的影響。

ALI的報告指出：「影響政府關於AI重大決策的生產力估算，有時建立在未經測試的假設之上，並依賴於那些方法論。在現實中使用這些數據的人，未必定能了解其局限性。」「這導致提出生產力聲明所展現的信心，與其背後證據的強度之間存在落差。」

該報告的建議包括：鼓勵未來的研究反映該技術影響的不確定性；確保政府部門「從一開始」就衡量AI計畫的影響；以及支持衡量數年而非數週內生產力成長的長期研究。

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