英國地方選舉慘敗引內訌！首相面臨逼宮 繼任人選浮出檯面

英國工黨在地方選舉中遭遇重創，首相施凱爾面臨黨內逼宮聲浪。（美聯社）

面臨黨內逼宮聲浪的英國首相施凱爾（Keir Starmer）11日誓言，將向黨內及全體選民中的「懷疑者」證明他們是錯的。

美聯社報導，在工黨遭遇慘烈的地方選舉失利後，施凱爾正努力應對要求其下台的呼聲。施凱爾主張，他將與「重大挑戰」直球對決，並恢復國家的希望。他計畫在英國脫離歐盟6年後，透過與歐盟建立更緊密的聯繫來達成部分目標。

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施凱爾在倫敦的一場演說中表示：「我知道有人對我持懷疑態度，我也知道我需要證明他們是錯的，而我會做到。」他承諾將向數百萬名「厭倦了失敗現狀」的民眾證明，政府是站在人民這一邊的。

他形容工黨正處於「一場為國家靈魂而戰的戰役」，並警告若由法拉吉（Nigel Farage）領導的反移民「英國改革黨」（Reform UK）掌權，英國將走向「黑暗的道路」。

上週，工黨在英格蘭地方選舉，以及蘇格蘭、威爾斯議會選舉中遭遇重創，令黨內籠罩在一片愁雲慘霧之中。這場選舉被解讀為對施凱爾的非正式公投。施凱爾在不到2年前以壓倒性勝利奪權，但隨後聲望一落千丈。

施凱爾政府在推動經濟成長、修復破碎的公共服務，以及緩解生活成本方面陷入苦戰，且因福利改革等議題的決策失誤與政策反覆而飽受批評。此外，他任命曾與已故美國性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有過爭議性往來的曼德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，這項災難性的決定也對其造成進一步傷害。

報導指出，施凱爾的地位搖搖欲墜。工黨國會議員韋斯特（Catherine West）表示，若此次演說未能成為重大轉折點，將對施凱爾發起挑戰。她隨後表示，將暫緩行動，但仍敦促施凱爾在9月前辭職。

在演說結束後的數小時內，要求施凱爾宣布離任日期的議員人數持續增加。

目前被視為施凱爾潛在挑戰者的重量級人物，包括前副首相芮納（Angela Rayner）、衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting），以及大曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham），都尚未要求他辭職。英國政治制度允許政黨在中途更換黨魁，而無需重新舉行大選。

曾威脅要參選黨魁的韋斯特表示，她轉而要求同僚支持一項時間表，以便在9月前選出新領袖。她表示：「對政黨和國家而言，現在最好的是進行有序的過渡。」

芮納則指責施凱爾任內出現「任人唯親的毒性文化」，並表示政府必須「忠於工黨與社會民主價值」，緩解勞動階層的生活成本危機。

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