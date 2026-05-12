川普怒斥伊朗和平提案 警告中東停火協議「岌岌可危」

美國總統川普11日表示，在拒絕伊朗提出的和平提案後，中東戰爭的停火協議已「岌岌可危」。（歐新社）

美國總統川普11日表示，在拒絕伊朗提出的和平提案後，中東戰爭的停火協議已「岌岌可危」。

法新社報導，據稱德黑蘭對美國提案的回應，包括要求釋出遭凍結的資產，以及終結美國的封鎖。川普對此大為光火，導致油價飆升，並粉碎了可能迅速達成協議，以重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）供商業航運通行的希望。

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川普痛批伊方的回應「完全不可接受」，堅稱美國將取得「徹底勝利」，並警告這項使波斯灣地區停火逾一個月的休戰協議，已走到窮途末路。

川普向媒體表示，「停火協議正仰賴維生系統，就像醫生走進來說：『先生，你深愛的人大概只剩1％的存活率。』」

事態發展令全球能源市場感到不安。這場戰爭，以及伊朗與美國在油氣運輸重要命脈荷姆茲海峽實施的雙重封鎖，早已讓能源市場陷入混亂。

沙烏地阿拉伯國營沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）總裁兼執行長納瑟（Amin Nasser）告訴投資人：「始於第一季的能源供應衝擊，是全球經歷過最大的一次。」

他說，即使荷姆茲海峽重新開放，市場仍需要數個月時間，才能恢復平衡；如果重新開放的時間再延遲幾週，恢復正常的時間恐將持續到2027年。

除能源外，全球還面臨肥料短缺問題，其中大部分肥料來自波斯灣港口，進而導致數千萬人的糧食短缺。

聯合國專案事務廳（UNOPS）執行主任達席瓦（Jorge Moreira da Silva）告訴法新社，距離避免一場潛在的「大規模人道危機」，只剩下幾週時間，「我們可能會目睹一場危機，迫使額外4500萬人陷入飢餓與飢荒。」

川普並未說明伊朗的回應為何觸怒他，但伊朗外交部表示，伊方要求結束美國海軍對其港口的封鎖，並結束「整個區域」的戰爭，即必須停止以色列對黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）的空襲。

更關鍵的是，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，伊朗要求「釋放屬於伊朗人民、多年來被不公正地困在外國銀行的資產」。這不僅是恢復到美國與以色列於2月28日發動戰爭前的現狀，更是這個伊斯蘭共和國長期對抗經濟孤立運動的一大勝利。

貝卡伊強調：「我們沒有要求任何讓步。我們唯一要求的是伊朗的合法權利。」

終止國際制裁將削弱華府對德黑蘭的談判籌碼，因為美國正試圖確保伊朗永久停止其核濃縮活動。美國、以色列及其盟國長期以來指控伊朗尋求發展核武，德黑蘭當局則一再否認這項指控。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）堅稱，在伊朗的核設施被摧毀之前，衝突不會結束。他告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes），「這還沒結束，因為還有核物料濃縮鈾必須運出伊朗。還有濃縮設施必須被拆除。」

華爾街日報引述知情人士報導，伊朗的提案包括稀釋部分高濃縮鈾的可能性，其餘則轉移到第三國。消息人士表示，伊朗尋求獲得保證，若談判破裂或華府退出協議，被轉移的鈾必須歸還伊朗。

由於缺乏解決之道，外界的焦點轉向荷姆茲海峽。伊朗正在該處限制海上交通，並建立支付機制向過境船隻收取通行費。但美國官員強調，由德黑蘭控制這條國際水道，是「無法接受的」。

川普向「福斯新聞」（Fox News）表示，他正在考慮重啟美國的「自由計畫」，護送石油和其他商業航運通過荷姆茲海峽，但他尚未做出最終決定。

沙烏地消息人士曾向法新社透露，沙國在該行動初次實施時，已禁止美國使用其領空和基地，因為擔心「這只會讓局勢升級，而且不會奏效」。

美國海軍目前也封鎖伊朗的港口，有時會向船隻開火使其癱瘓，或登船改變其航向。

伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei）透過社群平台警告：「我們的克制從今天起結束了」，「任何對我們船隻的攻擊，都將引發伊朗對美國船隻與基地的強烈且果斷回應。」

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