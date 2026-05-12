德國N號房事件 迷姦集團主腦為中國高學歷菁英 專向同胞下手

28歲中國籍留學生蔣中懿因犯下謀殺未遂、嚴重強姦及傳播色情影像等多項罪名，被德國慕尼黑地方法院判處11年3個月有期徒刑。（取自微博）

2026年4月14日，德國慕尼黑地方法院針對28歲中國籍留學生蔣中懿，因犯下謀殺未遂、嚴重強姦及傳播色情影像等多項罪名，判處11年3個月有期徒刑。此案不僅揭發這名擁有高學歷的知識菁英的惡行，更讓一個名為「德國老司機駕校」（Fahrschule für Experten in Deutschland）的跨國加密犯罪群組曝光，揭示留德華人圈中極其黑暗的一面。

「香港01」報導，蔣中懿曾是德國慕尼黑工業大學機械人學碩士生，自2024年2月起與鄰居小文（化名）交往並同居。然而，這段關係卻是小文惡夢的開始。蔣中懿多次在小文的飲品中混入超標5至10倍的強效鎮靜劑（如丙泊酚、咪達唑崙），甚至用浸藥棉布強行摀住其口鼻，待其深度昏迷後實施強姦，並全程錄影。

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調查發現，小文曾兩度因藥物過量導致呼吸停頓，最長一次高達330秒。蔣中懿非但未施救，反而追加藥物繼續施暴。由於藥物導致「順行性遺忘」，受害者長期對記憶空白感到困惑，甚至一度產生輕生念頭。

主審法官科彭萊特納（Markus Koppenleitner）在判決時痛批，蔣的行徑展現「對人類與女性的極度蔑視」。

隨著蔣中懿案的深入調查，一個隱藏在Telegram的加密群組「德國老司機駕校」浮出水面。該群組成員超過4000人，彼此以極其卑劣的暗語溝通，將受害女性稱為「汽車」，下藥迷姦稱為「加油」，昏迷的女性則被戲稱為「死豬」。

令人震驚的是，該組織的8名核心成員中，有7人具備中國名校畢業或留德深造的高學歷背景。他們系統性地交流迷姦經驗、分享非法藥物來源，並將犯罪影片在群組內傳播，甚至直播。

群組管理員張大鵬（Dapeng Z.）曾在知名跑車公司「蓮花」（Lotus）擔任資訊經理。他利用職務之便與社會地位，偽裝身分在社群平台與受害者約定看房，隨後在看房過程中下藥性侵。2026年2月，張大鵬因涉及22項罪名，被法蘭克福法院重判14年徒刑。

另一名核心成員邵之霆的背景，更令人不寒而慄。他曾是中國國家獎學金得主、北京大學醫學碩士，並在柏林夏里特醫院攻讀博士。他利用其專業知識，在群組內指導如何配置藥物，以維持受害者的昏迷狀態且不留記憶，甚至在張大鵬性侵直播時，線上提供用藥建議。

在德國警方與多方執法部門合作下，該群組核心成員先後在慕尼黑、柏林及美國洛杉磯等地落網。除蔣中懿與張大鵬外，成員周同被判5年9個月，另一名成員許徐開元則傳出在漢堡落網後畏罪輕生。

這宗案件震驚歐洲華人社區。受害者多為獨自在異鄉奮鬥的年輕女性，卻遭到同胞以「社交」、「看房」或「戀愛」為名的殘酷獵殺。這群所謂的「知識菁英」將法律與道德拋諸腦後，利用專業知識實施暴力，最終難逃司法制裁。

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