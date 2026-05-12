川習會即將登場 《美聯社》揭對台灣「最理想的劇本」！

川習會即將登場。（路透）

美中「川習會」將於本週登場，受到國際關注，屆時台灣議題料將成為討論焦點，外界不少人擔憂川普可能為了經濟或地緣政治利益，做出有利北京的對台表述。有美媒11日直言，川習會對台灣最好的情況，就是台灣議題在這兩大強權的對話中「被邊緣化」。

根據《美聯社》報導，分析人士指出，台灣目前手握最強大的保命符，即是全球高度依賴的半導體產業，而川普其實也深知台灣在美國經濟與科技戰中的關鍵地位，這將使他在考慮任何可能劇烈改變台海現狀的政策時都會有所顧忌。對台灣而言，理想的狀況是美方在會後聲明中對台灣議題輕描淡寫，甚至完全不提是最好。

請繼續往下閱讀...

在軍事援助方面，儘管川普曾在台軍售展現出遲疑，還拋出過「保護費」的論述，但數據顯示其第二任期的對台軍援力道實際上已超過拜登時期。台灣若能持續展現強化國防的決心，並在半導體供應鏈上提供美方所需的「安全感」，將有助於穩定川普對台的支持。最佳的結果是美方維持軍售節奏，同時不在政治立場上做出損害台灣主權的實質讓步。

針對「台灣恐被賣掉」等質疑，前美國務院官員康達（Edgard Kagan）認為，川普雖然強調利益交換，但非常清楚如何運用「槓桿」，不太可能輕易犧牲美國在台灣的長期戰略利益來換取短期利益。對台灣最有利的發展，是川普將台灣視為對中施壓的「籌碼」而非「棄子」，藉由維持台海現狀來牽制北京，進而保障台灣的實質安全。

國務卿魯比歐在川習會登場前，也多次強調美國政策未變，且不希望看到局勢被強迫改變，如果峰會最終能以「重申既有政策」作結，且川普未在習近平面前對軍售或官員訪台做出任何限制性承諾，這對台灣而言就是一場外交上的勝利。

總結來說，台灣在這次川習會中的最佳劇本，是隱身在美中競爭與關稅博弈的陰影下，只要台灣能繼續扮演美國不可或缺的經濟夥伴，並在軍事支出上滿足華府的期待，那麼「兩強對談、台灣避險」的目標就有望達成。在當前充滿不確定的地緣政治中，沒有壞消息，對台灣來說就是最好的消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法