沙發藏4百萬美金！南非總統「農場門」醜聞將面臨彈劾

南非憲法法院裁定，關於「農場門」醜聞，針對總統拉瑪佛沙的彈劾委員會必須成立。（歐新社資料照）

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在2022年捲入嚴重影響他的反貪形象的「農場門」醜聞（Farmgate）。雖然執政黨非洲民族議會（ANC）在國會憑著人數優勢強行否決了醜聞調查報告，但南非憲法法院本月裁定，國會當年「護駕」的動作違憲，總統彈劾委員會必須成立。而非洲民族議會表示，本週將召開特別會議，商討憲法法院的裁決。

總統今晚發表全國演說

綜合外媒報導，南非總統拉瑪佛沙將在憲法法院重啟彈劾程序後向全國發表演說。總統辦公室已確認，演講定於當地時間週一晚上8點舉行。

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非洲民族議會發言人班古（Mahlengi ​Bhengu）證實，執政黨內部週二將召開全國執行委員會特別會議，商討憲法法院的裁決。

農場門醜聞是什麼

2022年6月，南非前國安局長弗雷澤（Arthur Fraser）向警局告發拉瑪佛沙涉嫌洗錢、貪汙以及掩蓋重大竊案。

弗雷澤說，拉瑪佛沙名下一處狩獵農莊在2020年2月被3名竊賊闖入，竊賊發現並盜走了藏在沙發中的大量外幣，價值至少400萬美元（約合新台幣1.25億元），但身為受害者的拉瑪佛沙卻沒有報案。

事情曝光後，批評人士與媒體紛紛質疑拉瑪佛沙如何取得這一大筆外幣，以及他是否有向政府機關申報。

拉瑪佛沙回應，失竊金額並沒有那麼誇張，那筆錢是他出售水牛的收益，又強調事發當時他不在現場，而且在知道詳情後也報警了。

執政黨否決調查報告 憲法法院裁定違憲

儘管一份關於醜聞的獨立調查報告指出，有證據顯示拉瑪佛沙在這起事件中可能有不當行為，但2022年底，拉瑪佛沙所屬的非洲民族議會憑藉國會多數席次，投票否決了該報告，並阻止成立彈劾委員會調查相關指控。

南非憲法法院則在本月8日裁定，國會否決調查報告以及阻止彈劾程序的做法違憲，彈劾委員會應立即成立。

憲法法院判決出爐後，南非反對派經濟自由鬥士黨（EFF）領導人馬萊馬（Julius Malema）呼籲國會立刻啟動彈劾程序，「這就是我們一直要求的，我們等不下去了，我們等太久了。」

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