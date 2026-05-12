為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沙發藏4百萬美金！南非總統「農場門」醜聞將面臨彈劾

    2026/05/12 00:24 即時新聞／綜合報導
    南非憲法法院裁定，關於「農場門」醜聞，針對總統拉瑪佛沙的彈劾委員會必須成立。（歐新社資料照）

    南非憲法法院裁定，關於「農場門」醜聞，針對總統拉瑪佛沙的彈劾委員會必須成立。（歐新社資料照）

    南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在2022年捲入嚴重影響他的反貪形象的「農場門」醜聞（Farmgate）。雖然執政黨非洲民族議會（ANC）在國會憑著人數優勢強行否決了醜聞調查報告，但南非憲法法院本月裁定，國會當年「護駕」的動作違憲，總統彈劾委員會必須成立。而非洲民族議會表示，本週將召開特別會議，商討憲法法院的裁決。

    總統今晚發表全國演說

    綜合外媒報導，南非總統拉瑪佛沙將在憲法法院重啟彈劾程序後向全國發表演說。總統辦公室已確認，演講定於當地時間週一晚上8點舉行。

    非洲民族議會發言人班古（Mahlengi ​Bhengu）證實，執政黨內部週二將召開全國執行委員會特別會議，商討憲法法院的裁決。

    農場門醜聞是什麼

    2022年6月，南非前國安局長弗雷澤（Arthur Fraser）向警局告發拉瑪佛沙涉嫌洗錢、貪汙以及掩蓋重大竊案。

    弗雷澤說，拉瑪佛沙名下一處狩獵農莊在2020年2月被3名竊賊闖入，竊賊發現並盜走了藏在沙發中的大量外幣，價值至少400萬美元（約合新台幣1.25億元），但身為受害者的拉瑪佛沙卻沒有報案。

    事情曝光後，批評人士與媒體紛紛質疑拉瑪佛沙如何取得這一大筆外幣，以及他是否有向政府機關申報。

    拉瑪佛沙回應，失竊金額並沒有那麼誇張，那筆錢是他出售水牛的收益，又強調事發當時他不在現場，而且在知道詳情後也報警了。

    執政黨否決調查報告 憲法法院裁定違憲

    儘管一份關於醜聞的獨立調查報告指出，有證據顯示拉瑪佛沙在這起事件中可能有不當行為，但2022年底，拉瑪佛沙所屬的非洲民族議會憑藉國會多數席次，投票否決了該報告，並阻止成立彈劾委員會調查相關指控。

    南非憲法法院則在本月8日裁定，國會否決調查報告以及阻止彈劾程序的做法違憲，彈劾委員會應立即成立。

    憲法法院判決出爐後，南非反對派經濟自由鬥士黨（EFF）領導人馬萊馬（Julius Malema）呼籲國會立刻啟動彈劾程序，「這就是我們一直要求的，我們等不下去了，我們等太久了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播