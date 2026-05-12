川普訪中「變心」！傳打破慣例改住「1晚46萬」酒店

川普本週將訪中。（歐新社）

美國總統川普預計5月13日至15日訪中，並與中國國家主席習近平會晤。這是他時隔8年半後再次踏上北京，在峰會登場前夕，北京已進入高度戒備狀態。而長年被視為美國總統訪中「御用」的下榻飯店「北京瑞吉酒店」，到現在仍對公眾開放，引發外界猜測川普此行可能打破慣例，更換入住的地方。

綜合外媒報導，位於北京市朝陽區建國門外大街的瑞吉酒店，接待過柯林頓（Bill Clinton）、小布希（George W. Bush）、歐巴馬（Barack Obama）等美國總統，川普2017年11月訪問中國時也住這邊。但訂房平台數據顯示，瑞吉酒店目前仍開放公眾預訂。

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反觀位於亮馬橋外交區、距離美國駐中大使館較近的北京四季酒店顯示12日至15日為「不可預約」狀態，因此外界猜測川普一行人可能改住四季酒店。《韓聯社》還在四季酒店目擊周邊已停放超過20輛公安巡邏車，現場氣氛肅穆。

北京四季酒店曾因2023 年接待球星梅西（Lionel Messi）而聲名大噪，其最具代表性的「皇家套房」配備專屬辦公室與大型宴會空間，每晚價格高達10萬人民幣（約新台幣46萬元），在地理位置上距離美國大使館僅約5分鐘車程，無論是維安部署或美方隨行團隊的支援，都比位於建國門的瑞吉酒店更方便。

根據目前公開的行程，川普將於14日出席中方正式歡迎儀式後，與習近平舉行雙邊峰會，隨後預計一同參觀天壇公園並出席國宴，15日則在茶敘與工作午餐後結束行程。

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