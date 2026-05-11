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    遊泰注意！60天免簽爽玩將喊卡 泰國還擬對搭機旅客徵收入境費

    2026/05/11 21:20 即時新聞／綜合報導
    泰國旅遊政策即將迎來重大變革。泰國旅遊示意圖。（歐新社）

    泰國旅遊政策即將迎來重大變革。泰國旅遊示意圖。（歐新社）

    有計畫到泰國玩的國人注意，泰國旅遊政策即將迎來重大變革！泰國政府今（11日）宣布，為提升觀光品質並強化邊境安全，政府計畫取消現行的60天免簽措施，將停留天數縮短回原本的30天，而且還打算向每位旅客徵收一筆「入境費」。

    綜合泰媒報導，泰國觀光與體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）今天公開表示，他們擬將現行為期60天的免簽措施一口氣縮減到30天，此舉主要是為了打擊披著遊客外衣、長期滯留從事非法活動的跨國犯罪份子。素拉薩指出，根據研究，一般外國遊客在泰國平均停留天數僅約9天，即便停留最長的挪威遊客也僅21天，因此30天停留期對真正的觀光客來說已綽綽有餘。

    除了縮短免簽天數，泰國政府也將加速推動延宕多時的「入境費」（Tourist Entry Fee）計畫。未來預計向每位搭乘飛機入境的外國旅客徵收300泰銖（約新台幣290元）。而透過陸路或海路入境的150泰銖徵收計畫目前則暫緩執行，以避免增加跨境通勤者的負擔。這筆資金將撥入「泰國旅遊促進基金」，專款用於旅遊設施的開發維護，以及為外國遊客提供意外保險，解決過去長期由國庫負擔外國旅客醫療支出的問題。

    目前相關政策已進入細節敲定的最後階段，預計近期內提交內閣表決。素拉薩強調這兩項政策「一定會實施」。近期計畫赴泰旅遊的民眾，建議持續關注泰國官方憲報的正式公告以掌握實施日期。

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