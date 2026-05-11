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    首頁 > 國際

    和事佬關係好！伊朗再次放行 卡達LNG油輪駛離荷姆茲

    2026/05/11 20:59 即時新聞／綜合報導
    卡達LNG油輪（見圖）Al Kharaitiyat號週日已成功通過荷姆茲海峽。（路透資料照）

    卡達LNG油輪（見圖）Al Kharaitiyat號週日已成功通過荷姆茲海峽。（路透資料照）

    根據船舶追蹤與數據網站顯示，伊朗再度允許1艘卡達液化天然氣（LNG）油輪通過荷姆茲海峽，預計這艘油輪明日就會抵達巴基斯坦。卡達、巴基斯坦，恰好是美國與伊朗和談的「和事佬」。

    《路透》報導，船舶追蹤與數據網站LSEG顯示，Mihzem號LNG油輪已從卡達的拉斯拉凡（Ras Laffan）出航，將經由荷姆茲海峽駛向巴基斯坦的卡西姆港（Port Qasim），預估12日就會抵達。

    這是中東戰火爆發以來，伊朗放行的第2艘卡達LNG油輪。第1艘是昨日成功通過荷姆茲海峽的Al Kharaitiyat號。

    據2名消息人士本月9日透露，伊朗之所以批准LNG油輪通過，是為了在卡達與巴基斯坦政府之間建立信任關係，預計接下來幾天內還會有2艘LNG油輪從卡達出發前往巴基斯坦。

    另一名消息人士告訴《路透》，巴基斯坦正面臨天然氣短缺困境，因此請求伊朗允許數量有限的LNG油輪通過海峽，而伊朗也點頭同意。

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