台灣恐成川習會談判籌碼？ 魯比歐重申：反對任一方改變現狀！

美國國務卿魯比歐。（路透）

美國總統川普將於本月13日至15日訪中，並與中國國家主席習近平會晤，台灣議題料將成為此次峰會討論焦點，引發國際關注。對此，美國國務卿魯比歐今天（11日）重申，美方反對任一方改變現狀的立場沒有改變。

魯比歐日前就證實川習會將談到台灣，不少民主盟友擔憂川普，可能因經濟或地緣政治利益，做出有利北京的對台表述，台灣恐成兩大國談判籌碼。

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美國務院東亞暨太平洋事務局（Bureau of East Asian and Pacific Affairs）今天在官方X發文，「魯比歐今天談到台灣時表示：我們認為，維持台海穩定，對中美乃至全世界都有好處。這一直都是美國的立場，我們也會繼續堅持並對外主張這項立場。」

魯比歐強調，「美國的政策沒有改變。我們不希望看到任何一方用武力、脅迫或施壓的方式去改變現在的局勢。因為我們認為，這樣會破壞穩定，甚至讓全世界都受到影響。」

.@SecRubio on Taiwan: We think it’s to the benefit of China, the United States, and the world writ large that there be stability in the straits there, and that continues to be our position, and that’s the one we’ll continue to stand by and advocate for.



Read more:… pic.twitter.com/u8qyYZWdfr — U.S. Asia Pacific Media Hub （@eAsiaMediaHub） May 11, 2026

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