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    首頁 > 國際

    台灣恐成川習會談判籌碼？ 魯比歐重申：反對任一方改變現狀！

    2026/05/11 18:55 即時新聞／綜合報導
    美國國務卿魯比歐。（路透）

    美國國務卿魯比歐。（路透）

    美國總統川普將於本月13日至15日訪中，並與中國國家主席習近平會晤，台灣議題料將成為此次峰會討論焦點，引發國際關注。對此，美國國務卿魯比歐今天（11日）重申，美方反對任一方改變現狀的立場沒有改變。

    魯比歐日前就證實川習會將談到台灣，不少民主盟友擔憂川普，可能因經濟或地緣政治利益，做出有利北京的對台表述，台灣恐成兩大國談判籌碼。

    美國務院東亞暨太平洋事務局（Bureau of East Asian and Pacific Affairs）今天在官方X發文，「魯比歐今天談到台灣時表示：我們認為，維持台海穩定，對中美乃至全世界都有好處。這一直都是美國的立場，我們也會繼續堅持並對外主張這項立場。」

    魯比歐強調，「美國的政策沒有改變。我們不希望看到任何一方用武力、脅迫或施壓的方式去改變現在的局勢。因為我們認為，這樣會破壞穩定，甚至讓全世界都受到影響。」

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