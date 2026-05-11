川習會前夕盟友關注台灣議題 Politico：憂川普即興發言引發訊號誤判

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）於2025年10月30日APEC峰會期間，在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會談。（路透資料照）

美國政治新聞網《Politico》報導指出，美國總統川普即將與中國國家主席習近平舉行峰會，多位亞洲與歐洲外交官擔心，川普可能因經濟或地緣政治利益，做出有利北京的對台表述，進一步引發外界關注美國對台政策訊號是否出現變化。

報導引述5位不具名外交官說法，各國正關注川普是否公開表態「支持和平統一」或「反對台獨」。一名亞洲外交官表示，川普不確定性的發言風格，已成外交圈觀察重點。前美國國安官員庫伯（Zack Cooper）分析，北京正嘗試在幾乎沒有代價的情況下，測試美方在台灣議題上的底線。

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部分外交官員指出，北京可能提議斡旋伊朗戰爭、重開荷姆茲海峽，以交換美方在台灣議題上的讓步。儘管國務卿魯比歐表示，川習會對台灣的討論應會維持現有立場，但接近白宮人士透露，川普較傾向從經濟與實際利益角度思考外交問題，也讓部分外交人士擔心，台灣議題可能被納入更大範圍的談判交換。

字句差異即戰略 白宮避免政策表述變動

美國目前的政策表述為「不支持台獨」，北京則長期施壓美方改為「反對台獨」。布魯金斯研究所專家、前中央情報局（CIA）官員席席恩（Jonathan Czin）指出，兩者在外交語意上存在巨大戰略差異。若川普選擇後者，可能讓北京更容易將美台軍售或官方互動，定性為支持台獨。

白宮幕僚正試圖避免川普在台灣議題上偏離既有政策表述。川普2月曾提及與習近平討論對台軍售，此舉被指違反雷根政府1982年提出的「六項保證」。

報導提到，外交部政務次長吳志中受訪時表示，台灣不希望出現在川普與習近平談判的「菜單上」。不過報導也指出，即使川普出現偏離既定政策框架的表述，白宮後續仍可能透過正式聲明重新說明立場。目前美中雙方仍就峰會議程細節進行磋商。

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