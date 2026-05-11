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    首頁 > 國際

    降落驚魂！土耳其航空客機起火冒煙 288人緊急逃生

    2026/05/11 17:02 即時新聞／綜合報導
    土耳其航空一架空中巴士A330客機降落尼泊爾機場時起落架起火冒煙，地勤人員緊急取下逃生梯疏散乘客。（歐新社）

    土耳其航空一架空中巴士A330客機降落尼泊爾機場時起落架起火冒煙，地勤人員緊急取下逃生梯疏散乘客。（歐新社）

    土耳其航空（Turkish Airlines）一架由伊斯坦堡飛往尼泊爾的客機，於今日（11日）降落加德滿都後驚傳起落架起火冒煙，引發機場緊急關閉一小時。所幸機上288人反應迅速，全數經由緊急滑梯疏散，無人受傷。

    據《路透》報導，這架航班為TK726的空中巴士A330客機，今降落尼泊爾加德滿都機場後，起落架突然冒出濃煙並起火。當時機上載有277名乘客及11名機組人員，火警發生後，所有人員立刻啟動緊急疏散程序，成功脫離機艙。

    尼泊爾民航局發言人布爾（Gyanendra Bhul）指出，起火點位於飛機右後方的輪胎，目前火勢已撲滅，飛機也已被拖離跑道至滑行道並宣布停飛。

    土耳其航空資深副總烏斯頓（Yahya Ustun）隨後在社群平台X證實，初步評估顯示事故主因為「液壓管線故障」導致煙霧產生，公司已啟動技術檢查。為了安置受影響乘客，土航表示已規劃額外航班，協助旅客後續的返國行程。

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