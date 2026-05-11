川習會前宣布「重大戰果」 中國公安部：與美合作偵破販毒案

中國官方今早正式宣布美國總統川普13至15日將訪中後，中國公安部隨即宣布，該部禁毒局和美國司法部緝毒署4月初聯合偵破走私販毒案。示意圖。（法新社）

中國官方今早正式宣布美國總統川普13至15日將訪中後，中國公安部隨即宣布，該部禁毒局和美國司法部緝毒署4月初聯合偵破走私販毒案，共逮捕3名美國籍及2名中國籍嫌犯，並繳獲一批毒品。該部宣稱，這是中美禁毒執法部門「深化務實合作的又一重大戰果」。

但中國公安部並未說明，此案4月初即告偵破，為何直到今天才公開宣布。

請繼續往下閱讀...

央視新聞報導，中國公安部禁毒局和美國司法部緝毒署4月初成功聯合偵破郭姓嫌犯等5人走私販毒案，同步在中國遼寧、廣東及美國佛羅里達州、內華達州等地開展收網行動，共逮捕涉案犯罪嫌疑人5人，內含美國籍3人及中國籍2人，並繳獲丙托尼秦、波瑪唑侖等一批毒品。

中國公安部說，這一行動「成功切斷一條跨中美兩國的走私販毒通道」，並宣稱該案的成功偵破，是中美禁毒執法部門「深化務實合作的又一重大戰果」，彰顯了兩國「共同嚴厲打擊毒品違法犯罪活動的決心」。

2025年在美中貿易戰促使中國重視芬太尼問題下，中國開始配合美國相關緝毒要求，並曾數度聯合破獲跨國販毒案。而中國外交部上午才宣布川普（Donald Trump）將於13至15日訪問中國，中方下午就作此宣布，頗有在「川習會」前營造兩國關係良好氣氛的意味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法