抓到台灣網站「高價轉賣御守」 日本神社震怒：嚴重褻瀆神明

位於日本福岡的田脇日吉神社，近期發現台灣代購網站高價轉售神社御守，以及盜用神社照片，為此公開發聲譴責。（圖擷取自「日本好物調查局」官網）

高價轉賣、炒作特定物品價格的「黃牛」，無論來自哪個國家，都是人人唾棄的存在。近期一座位於日本福岡縣柳川市的神社，在官方社群平台發布中、日文雙語聲明，提到發現某家台灣代購網站「高價轉售」神社御守（護身符），除了譴責其行為，更警告民眾這些御守沾染到不肖人士的牟利穢氣，已失去神明庇佑。

據了解，發聲神社名為「田脇日吉神社」，是一座位於福岡縣柳川市、擁有約有830年歷史的古老神社，供奉大山咋神、大山祇神、大己貴命（大國主神別名，日本著名結緣之神）、木花咲耶姫（櫻花與富士山的守護神）等神祇。該神社推出數款的特色御守，其中最受歡迎的人氣御守，是有著獨特設計的「水晶御守手鍊」。

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田脇日吉神社8日在IG、臉書粉專發文指出，神職人員接獲民眾通報，發現自家發布的水晶御守手鍊照片，不僅被台灣某家代購網站侵犯版權盜用，甚至把原價約4000日圓（約新台幣800元）的御守，高價轉售。神社直言，對於這種褻瀆神明的行為感到極度憤怒，強調御守並非廉價飾品，而是承載神明庇佑與神德的神聖之物。

神社表示，他們非常願意為台灣民眾提供線上通路購買的服務，也呼籲大家不要購買這些被人高價轉售的御守，因為這些御守「可能已被邪靈污染」。聲明還提到，神社原本體恤參拜者，開放替家人一同請領御守的服務，如今為避免被有心人士利用，目前部分商品改為「每人限領一個」，若情況未改善，則會改成郵寄或停止寄送。

田脇日吉神社的聲明發布不久，便湧入許多台灣網友留言致歉，同時痛批代購業者為了賺錢，不尊重其他國家的宗教信仰與當地文化。另據神社提供的截圖，可以看到被他們點名的網站名為「日本好物調查局」，是著名日系商品的代購網站之一，目前相關產品已被掛上「完售」的字樣，業者則尚未對此事發表任何回應。

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