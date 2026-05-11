為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    校園槍擊釀2死！ 佛州調查OpenAI刑責：若是真人早被控謀殺

    2026/05/11 15:07 編譯陳成良／綜合報導
    佛州檢方目前已對OpenAI展開刑事偵辦，釐清生成式AI是否需承擔刑事共犯責任。（法新社資料照）

    佛州檢方目前已對OpenAI展開刑事偵辦，釐清生成式AI是否需承擔刑事共犯責任。（法新社資料照）

    美國佛羅里達州立大學去年發生造成2死6傷的校園槍擊案。《法新社》報導，槍手伊克納（Phoenix Ikner）犯案前，曾向ChatGPT詢問武器選擇、彈藥與如何造成最大傷亡。佛州檢察長烏斯邁爾（James Uthmeier）已對OpenAI啟動刑事偵辦，釐清開發公司是否需承擔法律責任。

    烏斯邁爾在聲明中表示：「如果螢幕另一端是真人，我們早就以謀殺罪起訴他了。」

    調查顯示，伊克納於2025年4月犯案，事前曾向AI詢問何種彈藥最適合攻擊，而聊天機器人據稱提供了相關建議。檢方表示，不排除後續追究OpenAI或相關人員責任。

    OpenAI則發布聲明強調，公司持續強化防護機制以攔截危險意圖，系統不應為這起攻擊負責。

    企業刑責門檻高 法界指聚焦犯罪協助

    美國法律允許對企業提起刑事訴訟。包含普渡製藥（Purdue Pharma）上月底遭罰逾50億美元，以及福斯汽車（Volkswagen）等企業皆曾面臨刑事處分。

    猶他大學法律教授托克森（Matthew Tokson）指出，這類案件過去多涉及企業主管或工程師的人為決策，但本案特殊之處在於，檢方認為涉案AI產品可能在犯罪過程中提供協助，這也是檢方此次調查的重點之一。

    專家評估，若檢方提起訴訟，可能涉及過失或魯莽指控。杜克大學法律教授蓋瑞特（Brandon Garrett）分析，刑事案件的定罪門檻極高，檢方必須提出「排除合理懷疑」的具體證據，證明公司忽視已知風險。

    除刑事調查外，美國法院目前已受理多起針對AI平台的民事訴訟，包含加州法院去年12月受理家屬控告ChatGPT促成謀殺的案件。相關案件目前仍在審理中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播