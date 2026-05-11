校園槍擊釀2死！ 佛州調查OpenAI刑責：若是真人早被控謀殺

佛州檢方目前已對OpenAI展開刑事偵辦，釐清生成式AI是否需承擔刑事共犯責任。（法新社資料照）

美國佛羅里達州立大學去年發生造成2死6傷的校園槍擊案。《法新社》報導，槍手伊克納（Phoenix Ikner）犯案前，曾向ChatGPT詢問武器選擇、彈藥與如何造成最大傷亡。佛州檢察長烏斯邁爾（James Uthmeier）已對OpenAI啟動刑事偵辦，釐清開發公司是否需承擔法律責任。

烏斯邁爾在聲明中表示：「如果螢幕另一端是真人，我們早就以謀殺罪起訴他了。」

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調查顯示，伊克納於2025年4月犯案，事前曾向AI詢問何種彈藥最適合攻擊，而聊天機器人據稱提供了相關建議。檢方表示，不排除後續追究OpenAI或相關人員責任。

OpenAI則發布聲明強調，公司持續強化防護機制以攔截危險意圖，系統不應為這起攻擊負責。

企業刑責門檻高 法界指聚焦犯罪協助

美國法律允許對企業提起刑事訴訟。包含普渡製藥（Purdue Pharma）上月底遭罰逾50億美元，以及福斯汽車（Volkswagen）等企業皆曾面臨刑事處分。

猶他大學法律教授托克森（Matthew Tokson）指出，這類案件過去多涉及企業主管或工程師的人為決策，但本案特殊之處在於，檢方認為涉案AI產品可能在犯罪過程中提供協助，這也是檢方此次調查的重點之一。

專家評估，若檢方提起訴訟，可能涉及過失或魯莽指控。杜克大學法律教授蓋瑞特（Brandon Garrett）分析，刑事案件的定罪門檻極高，檢方必須提出「排除合理懷疑」的具體證據，證明公司忽視已知風險。

除刑事調查外，美國法院目前已受理多起針對AI平台的民事訴訟，包含加州法院去年12月受理家屬控告ChatGPT促成謀殺的案件。相關案件目前仍在審理中。

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