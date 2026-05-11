中國手機廠OPPO母親節文案大翻車 道歉下架並公布懲處

中國手機大廠OPPO母親節廣告文案「我媽有兩個老公」引發眾怒，OPPO致歉下架並公布懲處。（圖擷自微博）

中國手機大廠OPPO本月8日發布母親節廣告文案，指稱「我媽有兩個老公」引發眾怒，被認為是在破壞倫理，OPPO見狀連忙於當天道歉下架廣告，並在今天（11日）公布懲處內容。

從中國社群瘋傳的圖片可以看到，有1名笑容滿面的女子右手拿著OPPO手機，左手抱著「哥哥加油」的燈牌，一旁文案寫著「我媽有兩個老公，一個是我爸，另一個一年見兩回。跟我爸約會基本上不打扮，見另一個，她恨不得穿婚紗。」

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OPPO在被各界砲轟後，8日下午指稱廣告已下架，並透露「我們的創作初衷，是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象：母親可以熱愛馬拉松，可以沉浸文字創作，也可以擁有自己的追星愛好。」

從OPPO的解釋不難看到，「我媽有兩個老公」的另1個「老公」，其實指的是母親所崇拜的明星（中國有粉絲去看偶像演唱會時穿著婚紗），但輿論的怒火沒有平息，痛斥OPPO試圖把追星一事强行上升到婚姻倫理層面，並對真正的爸爸不斷打壓。

對此，OPPO今天再次致歉，坦承是因為自身錯誤的認知、為了追求流量而忘記本心，進而忽視了社會主流價值觀的底線，同時嚴重傷害到公眾的感情。

OPPO表示，中國區業務負責人段要輝在此事中負最終管理責任，懲處職級降2級、本年度績效不高於C，並且從本月起凍結調薪36個月。除此之外，OPPO業務部門部長王怡、公關部長馬新、項目團隊主管也都有類似懲處。

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