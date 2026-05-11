普廷點名德國前總理施若德代表歐洲談判 遭歐盟外交首長駁斥

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯說，由德國前總理施若德代表歐洲參與未來與俄羅斯的談判對歐洲並不明智。圖為卡拉斯。（歐新社）

俄羅斯總統普廷9日表示，他認為俄烏戰爭即將結束，願意就歐洲的新安全安排進行談判，並聲稱首選談判對象是德國前總理施若德（Gerhard Schroeder）。對此歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今（11）日駁斥普廷提議，說由施若德代表歐洲參與未來與俄羅斯的談判對歐洲並不明智。

根據《法新社》報導，卡拉斯11日在抵達比利時首都布魯塞爾參加歐盟外長會議時告訴記者，若賦予俄羅斯任命談判代表的權力，那將是非常不明智的舉動。

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卡拉斯指出，施若德一直是俄羅斯國有企業的高級遊說者，普廷希望他擔任談判代表，因為他將會「坐在談判桌的兩邊」（sitting on both sides of the table）。此話是暗指施若德無法完全站在一方的立場上。

關於與普廷直接對話的問題，卡拉斯強調歐盟成員國首先應尋求協調任何此類對話的目標，並將在本月晚些時候舉行的非正式外長會談中試圖達成共識。

卡拉斯說「在我們與俄羅斯討論之前，我們應該先內部討論一下我們想和他們談些什麼。」

現年82歲的施若德被普遍視為親俄派，他曾在1998年至2005年擔任德國總理，卸任後長期任職於俄羅斯國營能源企業，與普廷私交甚篤。

在俄烏戰爭爆發後，施若德因拒絕與普廷切割，且未立即辭去俄國企業的高薪職務，在德國國內與國際社會飽受抨擊。

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