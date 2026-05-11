納坦雅胡喊進軍伊朗！ 川普通話強勢劃界：這是我的事

外媒披露，川普近期在通話中要求納坦雅胡（左）不得干預美伊談判，強調主導權屬於其「個人事務」。（法新社資料照）

美國總統川普日前在與以色列總理納坦雅胡的通話中明確表示，關於美伊停戰的談判是他的「個人事務（My business）」。這番言論顯示川普正極力排除包含盟友在內的所有第三方干預，以貫徹其「美國優先」的談判進程。

根據美國新聞網站《布萊巴特》（Breitbart News）報導，《Axios》知名記者拉維德（Barak Ravid）5日在社群平台揭露其與川普的對話內容。川普證實日前曾與納坦雅胡通話，並簡短討論了伊朗對停戰協議草案的回應。

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拉維德指出，川普在對話中強調，雖然與納坦雅胡關係良好且交談愉快，但他明確向對方表示，與伊朗的談判主導權掌握在他手中。川普直言：「這是我的事，不干別人的事（this is my business, not anyone else’s）。」

納坦雅胡主張「進去」伊朗 立場分歧

這項表態與納坦雅胡目前的強硬立場形成對比。納坦雅胡10日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）採訪時才宣稱，伊朗戰爭並未結束，美方應「進入」伊朗領土強制移除濃縮鈾並拆除設施。

川普對此顯然持有不同看法。他在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文重申，伊朗所謂「代表」的回應「完全無法接受」。川普批評德黑蘭已玩弄美國長達47年，相關拖延手段必須停止。他傾向透過極限施壓達成新協議，而非直接發動大規模地面軍事行動。

報導提到，川普近期取消了特使魏科夫（Steve Witkoff）與幕僚庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦的行程。這被視為川普試圖簡化指揮鏈，親自掌控談判節奏的訊號。

庫德族自治政府副總理塔拉巴尼（Qubad Talabani）受訪表示，這場交易必須在美伊兩國間進行，川普不容許第三者破壞協議。

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