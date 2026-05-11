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    首頁 > 國際

    漢他病毒郵輪疫情擴大？美乘客返國途中檢測陽性、法國客專機上發病

    2026/05/11 13:11 即時新聞／綜合報導
    郵輪洪迪亞斯號停靠田尼利夫島後，各國陸續派出專機接回船上乘客。（法新社）

    郵輪洪迪亞斯號停靠田尼利夫島後，各國陸續派出專機接回船上乘客。（法新社）

    荷蘭籍郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）發生漢他病毒群聚疫情，造成8人確診，其中已致3死；郵輪10日抵達西班牙田尼利夫島（Tenerife），船上近150人的多數人將陸續由小型汽艇接送下船，並由各國安排搭機返國，不過1名美國人在回程的班機上檢測呈陽性反應，還有1名法國乘客在專機上出現感染症狀。

    據《美聯社》報導，郵輪洪迪亞斯號停靠田尼利夫島後，各國陸續派出專機接回船上乘客，不過漢他病毒群聚疫情疑有擴大跡象，美國衛生官員10日晚間表示，從郵輪上撤離的17名美國乘客中，有1人漢他病毒檢測呈陽性，但目前沒有出現任何症狀。

    預計這架專機將於當地時間11日抵達美國內布拉斯加州奧馬哈（Omaha），這批美國乘客將先被送往內布拉斯加大學，陽性反應乘客將被送往生物防護隔離病房，其他乘客則會前往國家隔離中心接受評估與監測。

    法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）透露，從爆發致命漢他病毒疫情的郵輪上撤離並於今天搭機後送回到法國的5名法國人當中，有1人出現症狀，所有人都已被嚴格隔離，並計畫接受檢測。

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