猶如影集劇情！美國2女姦殺案40餘年未破 警利用口香糖逮到嫌犯

美國華盛頓州1980年、1984年各有1名女子遭姦殺，過了40多年終於破案。圖為遇害者之一的維西。（圖擷自華盛頓州埃弗里特市府官網）

破案過程猶如拍電視劇！美國華盛頓州1980年、1984年各有1名女子遭姦殺，此後40多年皆未破案，警方2024年靠著口香糖取得DNA確認嫌犯為現年68歲的加夫（Mitchell Gaff），他已於4月16日認罪，法官將在5月13日宣判刑期。

據《CNN》報導，1980年7月，華盛頓州育有2名幼子的21歲少婦維西（Susan Vesey），在家中遭到性侵勒斃；1984年6月，42歲婦人韋弗（Judy Weaver）於住處遭性侵殺害並焚屍，這2起案件很長一段時間都沒被認為有關。

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韋弗遇害後，其男友一直被猜測是嫌疑人，在他1994年過世後，本案的真相猶如石沉大海。不過，近年來研發的軟體STRmix，能夠對極少量的DNA檢體識別出特徵，辦案人員藉此提取出韋弗命案現場跡證的不明男子DNA，並於2023年11日透過犯罪者DNA資料庫進行比對。

法醫科學家諾爾頓（Mary Knowlton）透露，她原本對此沒抱太大希望，沒想到真的檢測出和性侵前科犯加夫吻合，加夫的DNA是在1984年8月性侵2名10多歲的姊妹時被採集錄入。不過，若要想要鎖定是他奪走韋弗的性命，還需要其他DNA樣本來比對。

為此，警方對居住在華盛頓州埃弗里特（Everett）的加夫展開監視，想要取得他丟棄的菸蒂和飲料罐來採集DNA，但他幾乎足不出戶，讓辦案人員相當頭大。

2024年1月，警探洛戈塞蒂（Susan Logothetti）和另2名同事想到了辦法，她們偽裝成口香糖推銷員拜訪加夫，希望他能幫忙試試公司新出的口味，加夫對此相當感興趣且品嘗了各種味道，就這樣讓警方取得他嚼過的口香糖，上面的DNA證實加夫就是殺害韋弗的兇嫌。

就在加夫被比對出來後過了幾個月，維西的丈夫也通知警方，指稱自己的兄弟（維西案當年的嫌疑人）已經過世，讓警察再度注意到這起懸案，偵辦人員經過交流赫然發現維西、韋弗的兇殺現場非常相似，經過檢測果然同樣在維西命案跡證裡發現加夫的DNA。

對此，加夫於4月中旬坦承殺害2女，他供稱自己當年發現維西住處沒鎖門，於是闖入屋內將其綑綁、毆打、性侵並勒死，4年後又在韋弗家裡襲擊對方，並於犯案後縱火試圖毀屍滅跡。加夫將在5月13日出庭聽判，按照當地法律最高可判處無期徒刑。

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